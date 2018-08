Camila Cabello y Cardi B triunfan en los premios MTV Video Music Awards

La estadounidense de origen cubano Camila Cabello y la rapera Cardi B han sido las triunfadoras de una gala de los MTV Video Music Awards (VMA) muy repartida, aunque no para el dúo The Carters, formado por Beyoncé y Jay-Z, que se ha tenido que conformar con dos estatuillas de las categorías profesionales.

Cabello se ha llevado dos de los premios más importantes: el de 'Artista del año' y el de mejor vídeo por su hit 'Havana', en colaboración con el rapero Young Thug.

Por su parte, Cardi B se ha llevado tres de los diez premios a los que aspiraba. Así ha ganado el premio 'Canción del verano', votado por el público, con su 'I like it', y, ya en la gala, se alzado con los galardones a 'Mejor nuevo artista' y 'Mejor colaboración' por 'Dinero', un tema que interpreta junto a Jennifer López y DJ Khaled.

La sorpresa de los premios la ha dado el rapero Post Malone, que ha ganado el galardón de 'Canción del año' por su "Rockstar" con 21 Savage, mientras que Ariana Grande se ha llevado el premio a mejor vídeo pop por el clip 'No tears left to cry'. Nicki Minaj en hip-hop ('Chun-Li'), y J Balvin y Willy William en latino ('Mi gente') han sido otros de los que han recogido estatuillas.

The Carters, que partían como los segundos máximos favoritos, con ocho nominaciones, han tenido que conformarse con dos estatuillas en las categorías profesionales de 'Mejor cinematografía' y 'Mejor dirección de arte' por 'APESH¿T', grabado en el Museo del Louvre.

Madonna y Aretha Franklin

No ha faltado a la cita la diva del pop Madonna, que acaba de cumplir 60 años. Madonna ha protagonizado un polémico tributo a la recién fallecida reina del soul Aretha Franklin. El público la ha criticado por considerar que ha pasado más tiempo hablando de ella misma que de Aretha Franklin.

En un discurso de 10 minutos, Madonna recordó sus propios principios en el mundo de la música, y relató una audición que hizo a capella de 'You make me feel like a natural woman', uno de los temas icónicos de Franklin. Contó que esa audición le valió un empleo en París pero que regresó a Estados Unidos para aprender a tocar la guitarra. Y de ahí, a la fama. "Nada de esto habría pasado sin nuestra dama del soul", ha dicho al final Madonna, introduciendo a Aretha Franklin en el discurso. " Ella me trajo adonde estoy hoy e influyó en mucha gente que está hoy aquí. Gracias, Aretha, por empoderarnos a todos. RESPETO. Larga vida a la reina", ha finalizado.

El público se ha lanzado a Twitter a criticar esta intervención, apuntando que Madonna no se ha centrado en Franklin. "El homenaje a Aretha Franklin es Madonna hablando de sí misma", ha resumido Michael Arceneaux.

You do not disrespect an ICON like that. This is a jovial kiki about Madonna’s broken ass journey. You honor a legend by telling their story or SHUT UP. The AUDACITY. — Nina Parker (@MzGossipGirl) 21 de agosto de 2018

"No le faltas el respeto a un ICONO de esta manera. Honras a una leyenda contando su historia o TE CALLA", ha tuiteado Nina Parker.

También se ha cuestionado por qué la organización de los premios ha elegido a Madonna para hablar de la reina del soul en lugar de buscar a artistas más cercanos a ella.

Whoever at the #VMAs let Madonna get on stage and give a tribute to @ArethaFranklin or whatever that was really should be out of a job right about...now. — Alicia Garza (@aliciagarza) 21 de agosto de 2018

"Quien fuera en los #VMAs que dejó a Madonna subir al escenario para rendir tributo o lo que fuera eso a ArethaFranklin debería ser despedido ya", ha tuiteado Alicia Garza, cofundadora del movimiento Black Lives Matter.

El mensaje político de la velada ha ido a cargo del rapero Logic, que lucía un 'Fuck the wall' ('Que le jodan al muro') en su camiseta, en alusión a la política migratoria de la Administración de Donald Trump, y se ha rodeado de jóvenes en cuyas prendas se leía 'We are all human beings' ('Todos somos seres humanos').

Desfile de estrellas

Los MTV VMA han vuelto este año al icónico Radio City Music Hall de Nueva York, que los vio nacer en 1984. Frente a este escenario cientos de fans se han emocionado con la actuación coreografiada de los Backstreet Boys en un escenario al aire libre situado sobre los icónicos letreros de neón del teatro. Y es que no todo son videoclips en esta gala anual de la MTV, sino sobre todo espectáculo, como el que ha dado a distancia la rapera Nicki Minaj dentro de la estación del World Trade Center (WTC), conocida como Oculus y diseñada por el arquitecto español Santiago Calatrava.

La actuación más enérgica ha sido, sin embargo, la de Jennifer López, que acaba de cumplir 49 años. La cantante ha mantenido al público entregado durante más de diez minutos con un popurrí de temas que han ido desde sus clásicos 'Waiting for tonight' o 'My love don't cost a thing' hasta las actuales 'El anillo' o 'Dinero'.

López no olvidó cantar que aún es "Jenny from the block" antes de convertirse en la primera artista latina que recibe el galardón honorífico Video Vanguard por una carrera en la que ha escrito sus "propias reglas", ha dicho, y es "más fuerte que nunca" gracias a sus dos hijos.

Otros que han subido al escenario han sido Maluma, Ariana Grande, Travis Scott y finalmente Post Malone, que tras interpretar su 'hit' de rap se ha colgado una guitarra y se ha unido al grupo de rock Aerosmith en una interpretación conjunta de la mítica 'Dream on' para cerrar la gala.