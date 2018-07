La campaña que subraya la importancia de las mujeres en acontecimientos históricos

La campaña 'Highlighting the Remarkable' de Stabilo ha provocado un gran impacto mediático y en el mundo de la publicidad. La empresa ha jugado con su función, queriendo 'subrayar lo destacable' y llevando el foco a los logros de tres mujeres que contribuyeron a la historia pero pasaron desapercibidas. Se trata de una matemática, una física y una Primera Dama de Estados Unidos.

En las imágenes, las tres aparecen subrayadas en fotografías donde predomina la presencia masculina y su protagonismo es absoluto.

Se trata de una campaña de publicidad de la agencia DDB lanzada en abril que pretendía cambiar la imagen de que los hombres son siempre los héroes. “Los méritos de las mujeres casi nunca son mencionados”.

En la primera imagen, decenas de hombres llenan una sala de la NASA. Están esperando el regreso del Apolo 11, la primera nave en pisar la Luna. En esta sala se encuentra la científica Katherine Johnson, responsable de hacer los cálculos en la trayectoria del Proyecto Mercury, que garantizaba el regreso a La Tierra a salvo. Esta foto es de 1961, y cuando un año después la NASA comienza a utilizar ordenadores, ella es la encargada de la supervisión de los datos.

Lise Meitner es protagonista de la segunda imagen. La física descubrió la fusión nuclear durante su investigación. Pese a su activa participación, fue su compañero Otto Hahn quien recibió el Premio Nobel por el trabajo de muchos años, sin que él hiciera tampoco ese reconocimiento.

Por último, recuerdan y subrayan a Edith Wilson, la Primera Dama estadounidense de 1915 a 1921, que lideró el país después de que a su marido Woodrow Wilson le diera un derrame cerebral. Ella nunca quiso que esta situación saliera a la luz, por lo que tomó el mando de la situación y logró el sufragio femenino, un cambio histórico que siempre se atribuyó al presidente.

