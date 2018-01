Las Campos aprovechan su 'reality' para hacerse gratis una cirugía estética

La montaña rusa a la que se han subido las Campos sigue y sigue girando. Es lo que tiene ser unos personajes tan mediáticos. El primer capítulo del 'reality' Las Campos en su viaje a Nueva York, con la escena de Maria Teresa Campos a lo Audrey Hepburn, la carga y descarga de maletas y los miedos por la sombra del ictus padecido era solo una acticipico de lo que está por llegar en este 2018. Tanta expectación y audiencia generó que la productora, o ya veremos quién, haya accedido a pagar una operación de estética a cada una de los tres miembros del clan siempre y cuando hagan partícipe a todos sus espectadores de todo el proceso, paso a paso.

No es la primera vez que Terelu Campos se ha quejado en público de su aspecto físico: "No me gusto. No me gusta lo que veo. Me estoy mirando al espejo y no me reconozco. Este no es mi cuerpo, o mejor dicho, no es como yo quisiera que fuera, como antes", explicaba a través del libro en el que contaba algunos de los detalles más íntimos de su vida. Y la situación empeoró desde que tuvo que someterse a un duro tratamiento tras su diagnostico de cáncer de mama.

Lipoescultura integral

Terelu acudió esta semana a 'El programa de Ana Rosa' para comentar su decisión de pasar por quirófano. "Las mujeres sufrimos cambios hormonales y a mí se me cruzó el metabolismo en el momento en que me llegó la menopausia", explicó. Así que la menor de las hijas de María Teresa ha decidido someterse a una lipoescultura integral para reducir el volumen de sus brazos, piernas, glúteos y, sobre todo, de su vientre. Por su parte, su hermana Carmen Borrego ya ha anunciado también frente a las cámaras que se extraerá grasa de la papada. Más contenida, la matriarca tan solo se someterá a un tratamiento anti edad en el rostro, un proceso que incluye inyecciones de vitaminas y ácido hialurónico, el botox que es el pan nuestro de cada para numerosas famosas.