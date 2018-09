Carmen Maura desvela la lapidaria frase con la que conseguía triunfar en una negociación

Carmen Maura visitó anoche ‘El Hormiguero’, donde presentó ‘La Golondrina’, su regreso al teatro tras cuatro años de ausencia. La veterana actriz aprovechó la ocasión para desvelar a los jóvenes intérpretes cómo llevar a cabo una negociación para encarnar un papel.

“Hasta que llevaba 20 años de carrera no tuve representante artístico. Porque tuve tres el primer año, y esos tres no me hubieran dejado trabajar con Almodóvar, ni con Colomo, ni hacer cortometrajes”, reconoció. La actriz adoptó también la figura de mánager y fue su propia representante: “Descubrí que me encantaban las negociaciones. Soy muy buena negociando”.

¿Y cómo conseguía todos los papales?: “Yo llegaba de una clase de baile o algo así, sin pintar, pero con cara de marcha. Y además con la mentalización de que me importaba todo un bledo. No puedes llegar a una negociación con mucha ansia”, aconsejó.

“Si me decían que no me daban lo que yo pedía les decía: No te preocupes. Eso está de Dios que no lo haga”, aseguró Maura, que añadía: “Y esa frase les daba un mal rollo…”. La actriz recordó que en cuento decía eso la negociación daba la vuelta: “Ya me decían: No, no, dime, qué quieres”, aseguró, provocando risas en el plató del programa de Antena 3.