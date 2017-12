Los carteles contra Meryl Streep son obra de un artista fan de Trump

Un exmarine reconvertido en artista callejero de idología ultra se ha atribuido la autoría de los carteles que han aparecido esta semana en Los Ángeles con la cara de Meryl Streep con la boca tapada con el cartel "She knew" ("Ella lo sabía"), con los que se quería señalar a la oscarizada actriz como conocedora y, por tanto, encubridora del depredador sexual de Hollywood, Harvey Weinstein.

El exmilitar, de nombre artístico Sabo, de 49 años, ha confesado en el rotativo británico The Guardian que es el responsable de la campaña contra la actriz. Al parecer como venganza por las duras críticas que la protagonista de Los puentes de Madison ha hecho contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

#SheKnew campaign launches, as street artists call out Weinstein and Polanski apologist Meryl Streep.



Posters appeared next to the Hollywood Highland Center, 20th century Fox Studios, and near Meryl Streep's Pasadena home. pic.twitter.com/Do3EoyVGzc — Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) 19 de diciembre de 2017

Polémicas creaciones

"Ella nos golpeó y nosotros le hemos devuelto el golpe", ha dicho el artista, que, para más inri, admite que no sabe de cierto si la actriz conocía o no los abusos de Weinstein, pero que eso no importa. "Probablemente todo el mundo lo sabía en la industria. Tal vez ella le llevaba carne fresca a Harvey", ha dicho el 'Banksy de derechas', como también se conoce a Sabo, cuyas obras se venden a través de la web unsavoryagents.com. Entre sus polémicas creaciones hay varios pósters ofensivos contra Barack Obama y Hillary Clinton, entre otros políticos demócratas. Y vídeos donde proclama que los republicanos son "los nuevos punks".

Los pósters acusando a Streep aparecieron hace unos días en Los Ángeles, en la zona de Pasadena, donde reside la veterana intérprete, así como en el edificio SAG-AFRA y en los estudios 20th Century Fox.

También criticada por Rose McGowan

Esta semana Streep ya fue duramente criticada por Rose McGowan, una de las primeras mujeres en denunciar a Weinstein y una de las voces más firmes de la campaña de denuncia en las redes #MeToo. La actriz de Embrujadas, que llegó a un acuerdo extrajudicial con Harvey Weinstein hace 20 años por un presunto caso de violación, criticó la iniciativa de algunos compañeros de profesión de vestir de negro durante la gala de los Globos de Oro del próximo 7 de enero como protesta silenciosa ante la lacra del abuso sexual en Hollywood.

McGowan crítico la campaña en Twitter y la calificó de "hipócrita". "Actrices como Meryl Streep, que trabajaron felizmente para el monstruo cerdo, se vestirán de negro en los Globos de Oro en una protesta silenciosa. TU SILENCIO es EL problema. Aceptarás un premio falso sin aliento y no habrá ningún cambio real. Yo desprecio tu hipocresía. Quizá todos ustedes deberían vestir Marchesa (la línea de ropa que Weinstein lanzó junto a su exesposa, Georgina Chapman)". Poco después, McGowan borró el tuit.

Streep dijo sentirse "herida" al ser "atacada" por McGowan, y aseguró que "no sabía nada" sobre los supuestos abusos cometidos por Weinstein. "No me mantuve deliberadamente callada. No lo sabía. No me gusta que se agreda a mujeres jóvenes [...] Nunca en mi vida he sido invitada a su habitación de hotel", ha dicho en un comunicado.