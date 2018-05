Catherine Zeta-Jones protagonizará 'Queen America' en Facebook Watch

Facebook ha decidido apostar por Watch, su plataforma de vídeos, que lanzó hace nueve meses y que por el momento opera solo en Estados Unidos. La empresa ha empezado a buscar entre importantes intérpretes de Hollywood para atraer a su audiencia y uno de sus fichajes ha sido estrella ha sido el de la actriz galesa Catherine Zeta-Jones.

La ganadora de un Oscar por Chicago protagonizará Queen America, una comedia negra de 10 episodios en la que Zeta-Jones dará vida a Vicki Ellis, la más famosa y despiadada entrenadora de concursos de belleza del estado de Oklahoma que intentará moldear a Samantha Stone para consiguir el título de Miss América. Sin embargo, la reputación de Vicki, impecable, podría quedar cuestionada en el intento de pulir a la bella pero poco refinada Samantha.

Creada por Meaghan Oppenheimer (Fear The Walking Dead), Queen America es el segundo proyecto de Facebook Watch que encabeza una estrella cinematográfica. La primera apuesta de la plataforma de vídeo por las miniseries ha sido Sorry for Your Loss, con Elisabeth Olsen como protagonista. Al parecer, Queen America presenta ciertos paralelismos con Insaciable, la próxima serie de Netflix.