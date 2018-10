Cepeda estrena el videoclip de 'Por ti estaré', con 'guiño' a Aitana incluido

A punto de cumplirse el primer aniversario del estreno de 'OT 2017', Cepeda ha publicado el videoclip de 'Por ti estaría', el tercer single de su álbum 'Principios'. Tras su paso por el talent show de TVE, el gallego ya había lanzado al mercado los temas 'Esta vez' y 'Llegas tú', consiguiendo un notable éxito que espera volver a repetir.

El videoclip narra en blanco y negro una historia de desamor en la que se oculta un detalle que sus fans no han dejado escapar. En uno de los momentos, Cepeda dibuja un ojo que se asemeja al mismo que aparece en la portada de 'La tinta de mis ojos', el libro de ilustraciones que publicará Aitana el próximo 18 de octubre.

Que la joven le ha servido de inspiración para su primer álbum no es ningún secreto, ya que el propio Cepeda lo reconoció hace unos meses en su cuenta de Instagram. "Aitana me ha inspirado a componer la mayor parte del disco y no tengo por qué decirlo en otro sitio que no sea aquí", escribió el cantante.

"Yo tampoco quiero perderte nunca", añadía Cepeda en esa misma publicación refiriéndose a Aitana, con quien inició una relación después de convivir con ella en la Academia de 'OT 2017'. Durante las últimas semanas los rumores de ruptura han ido cobrando fuerza, pero por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este asunto.

El videoclip de 'Por ti estaré' acumula en menos de 24 horas más de 100.000 reproducciones en Youtube, donde se ha situado entre las tendencias del momento. Los de 'Esta vez' y 'Llegas tú', publicados ambos en el mes de junio, reúnen hasta la fecha más de 13 y 3 millones de visualizaciones, respectivamente.