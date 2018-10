Cepeda lanza un ataque a 'Cazamariposas': "Vergüenza de periodismo hacéis"

Cepeda sigue sin encajar bien que se hable de su vida privada. El concursante de 'OT 2017' anunció el pasado domingo su ruptura con Aitana, con un comunicado en el que asumía que ese episodio se convertiría en noticia. Sin embargo, el gallego ha estallado en sus redes sociales después de que este lunes la segunda edición de 'Cazamariposas' se hiciera eco de la información.

Con su habitual sentido del humor, el espacio de Divinity trató durante la noche de ayer la separación de Cepeda y Aitana, y además, se desplazó hasta la casa de la joven para intentar obtener algún tipo de declaración. El triunfito, que la semana pasada amagó con abandonar Twitter, no dudó en recurrir a la red social del pájaro azul para dejar claro su descontento con el espacio de La Fábrica de la Tele.

"Puta vergüenza de periodismo hacéis, así os lo digo", escribió en su cuenta de Twitter, arremetiendo de esta manera contra el equipo y los presentadores de 'Cazamariposas', al igual que habían hecho sus fans durante la emisión del programa. Un mensaje que el propio Cepeda se encargó de borrar minutos más tarde, pero que llegó a manos de la redacción del programa. Ante esta reacción, Nuria Marín y Nando Escribano no dudaron en responder de manera tajante.

El señor @cepedaoficial juzgando el trabajo del equipo de @cazamariposastv y luego borrando el tuit. Cuando lleve 5 años partiéndose la espanda por ENTRETENER que venga a decirnos algo. Hasta entonces, bye bye y hasta otro ratito. pic.twitter.com/XhZQuPY68S — Sergio Silva (@MrSergioSilva) 8 de octubre de 2018

"Que nos diga dónde tenemos que apuntarnos a sus cursos de Periodismo. Somos licenciados y nos dieron clase buenos periodistas, espero que él nos haga un cursillo de cómo hacer nuestro trabajo", comenzó diciendo Marín. Escribano, por su parte, señaló que Cepeda es "famoso desde hace medio segundo", y añadió: "Así no te vas a ganar el respeto de los medios ni de nadie. Cuando tengas que promocionar tu gira, no sé cuántos medios van a querer ir a atenderte".

"Cuando hagas un photocall, la prensa que te va a interesar es la del corazón. Y este programa, ahora mismo, no tiene muchas ganas de cubrir nada que tenga que ver con tu trabajo. No vamos a cuestionar tus capacidades como cantante, porque yo de entrada no he escuchado nada de lo que cantas", apuntilló la presentadora, que ha sido bloqueada por Cepeda en Twitter.

