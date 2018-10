Cepeda se va de Twitter: 'Demasiado odio gratuito'

Las redes sociales han podido con Cepeda. El ex concursante de 'OT 2017' ha decidido alejarse de Twitter después de que anoche recibiera una avalancha de críticas por compartir con sus seguidores un pedido de dos sándwiches a los que calificó de "veganos". No obstante, la cena del cantante llevaba atún y salmón, motivo por el que sus notificaciones se llenaron de mensajes alertándole del error y burlándose de él.

"Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal", bromeaba el cantante en el mensaje por el que recibió más de 1.000 comentarios de todo tipo.

Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018

La repercusión del tuit fue tanta que esta mañana ha pedido disculpas en otro post: "Siento que mi humor a veces sea difícil de entender. Y sobre todo, pido perdón a todos los atunes y salmones del mundo por haber pensado que son legumbres. Y ahora me voy a sentar a ver cómo me cae otra ola de mierda por este post, que realmente me divierte".

Y dicho y hecho, ese segundo mensaje se ha llenado también de críticas que han acabado con su paciencia. "Creo que voy a dejar Twitter un tiempo... Demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira", ha anunciado Cepeda.