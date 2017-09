Chenoa desvela sus 'Defectos perfectos' ... y los de Bisbal

Puede que un famoso ex le hiciera la cobra en algún momento (que aún está por ver), pero lo que está visto es que a Chenoa, la cantante que el gran público descubrió en aquella emblemática primera edición de 'Operación tirunfo' (TVE-1), la vida no se la está haciendo. Y es que tiene tantos proyectos que solo le queda tiempo "para hacerse un masaje y seguir". El último ha sido presentar un libro de memorias, 'Defectos perfectos', que se agotó a las dos horas de ponerse a la venta en Amazon el pasado miércoles.

Una obra que más que una autobiografía es una narración de etapas de su vida profesional y sentimental, como su paso por el famoso concurso y su ruptura con David Bisbal. Consciente del ruido mediático que tendrá, la cantante aseguró este jueves, en la rueda de prensa que se celebró en Madrid, que ya está curtida. "No quiero dejar de hacer cosas que me apetecen por lo que otros dirán, eso me parece injusto", declaró. Y añadió, en un tono muy Chenoa: "Mi libertad, mi expresión y mi vida son mías, y yo las gestiono"

El libro es también una recopilación de las conclusiones a las que ha llegado ahora que tiene 42 años y mucha experiencia a sus espaldas. "Es como ir al cine: si estás en la primera fila, no ves nada. Yo estoy sentada en la última y lo veo todo desde allí", afirmó. En sus páginas aparece, por ejemplo, la "muerte profesional" que experimentó cuando acabó su contrato con el sello Universal, que le llevó a pensar que "ya no servía como artista".

Violencia de género

Pero el apartado que más morbo despierta es, inevitablemente, el sentimental. Sobre todo su romance con Bisbal (sí, el de la supuesta cobra), que narra desde su comienzo, cuando se veían a escondidas en la academia de 'OT'. "Era tan simpático, tan fresco, tan sano... Tan opuesto a lo que yo conocía..."., describe en el libro. Tan diferente, quizá, al chico con el que tuvo una relación a los 17 años que rozó la violencia de género: "Un novio quLa cantante Chenoa, en la presentación de su libro Defectos perfectos, en Madrid.e lamentablemente hoy se ve mucho, y peor, porque ahora te controlan hasta el Whatsapp", aseguró en la presentación.

La cantante Chenoa, con su libro 'Defectos perfectos' / DIEGO PÉREZ

Sin embargo, en su historia con Bisbal fue ella solita la que no se cuidó: "Estaba dispuesta a sacrificarme profesionalmente. (...) Me doy bofetadas por ello", relata en el libro. Porque él, con una carrera en ascenso, desapareció de pronto de su vida. "Alguien me llamó por teléfono (...) 'Pon la tele'. Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida diciendo que no estaba con nadie". Cuando le llamó para pedirle explicaciones había cambiado de número de teléfono. "Fue devastador", reconoce ahora.

El episodio del chándal

El siguiente capítulo de esta historia que conmocionó a los numerosos fans del programa ya todos lo conocen: una Chenoa destrozada y desorientada recibiendo a los medios en chándal. Su relato, que recoge en 'Defectos perfectos', es desgarrador: "Alguien me había llevado al lugar más alto en el que había estado jamás, un limbo mucho mejor que el cielo. Y desde allí me había empujado al abismo. En ese infierno andaba, cuando vi que mi portal estaba lleno de cámaras y, que nadie me pregunte por qué, se me ocurrió bajar de aquella guisa".

Tras vaciarse por dentro, ahora solo piensa en su carrera. Y no para. Acaba de firmar un contrato con Atresmedia ("he brindado como si fuera Nochevieja"), se le ha renovado su participación como jurado en 'Tu cara me suena' (A-3 TV) ("un lujazo que me volvieran a llamar" ), sigue colaborando en el programa 'Zapeando' (La Sexta) ("donde estoy cada vez mejor"), continúa con su gira Soy humana ("he acabado los 30 conciertos y ahora comienza con los teatros"), y no descarta hacer una segunda parte de este libro del que habrá segunda edición. "Me he guardado cosas", confiesa.