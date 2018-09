La chica con síndrome de Down que cumple el sueño de desfilar en Nueva York

Bajo el lema 'Los sueños sí se cumplen', Marián Ávila se ha convertido en la primera modelo española con síndrome de Down en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. A sus 21 años, la joven se subió el pasado sábado a la pasarela neoyorquina gracias a la diseñadora Talisha White y a la modelo Kenzie Dugmore.

“¡Hola! Soy USA National Miss Citrus State Jr. Teen y vivo en América. Acabo de leer un artículo sobre ti que me ha llegado al corazón. ¡Me he dado cuenta de que siempre has querido desfilar en la Fashion Week de Nueva York! Resulta que soy hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week de Nueva York. Quisiéramos hacer tu sueño realidad…”. Con este mensaje, la modelo Kenzie Dugmore contactó con Marián Ávila.

"NO SOLO HAY UN TIPO DE CHICA HERMOSA"

Kenzie tiene el título de Miss Citrus State Jr Teen de Estados Unidos, un reconocimiento que le permite elegir causas para abanderar. Ella quiso sumarse a dos defensas: el síndrome de Down y la lucha contra el bullying. La modelo descubrió a Marián, se enteró de que soñaba con desfilar en Nueva York y recomendó a Talisha White la presencia de la valenciana en su desfile. "Quería mostrar que no solo hay un tipo de chica hermosa. En mis desfiles me gusta mostrar a todo tipo de mujeres, desde modelos más convencionales hasta otras que necesitan sillas de ruedas o tienen síndrome de Down. Ellas son mis chicas", explicaba Talisha.

Y es que, ni más ni menos, Marián se encargó de abrir el desfile y se subió a la pasarela con cuatro trajes de fiesta de la firma: un vestido en tonos verdosos y con transparencias, un mono rosa con capa en raso, un vestido con lentejuelas y un traje rojo largo.

La carrera de Marián comenzó en el 2016 en un desfile benéfico de la diseñadora Lina Lavin en el Hotel Ritz de Madrid. Poco tiempo después participó en la Fashion Week de Madrid y en la campaña Soy yo de El Corte Inglés. También ha posado para publicaciones como Vanity Fair y Hola, y ha desfilado en la Sala Fortuny y en la semana de los Jóvenes Diseñadores en el Palacio de Cibeles.