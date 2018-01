Chris Hemsworth: "Quiero pasar más tiempo con mi familia"

El actor australiano Chris Hemsworth, que ha dado vida al personaje de Thor durante todos estos años, ha decidido tomarse un descanso aprovechando que su contrato con la productora Marvel ha llegado a su fin tras el rodaje de 'Vengadores 4'. "Quiero poder llevar a mis hijos al colegio. Quizá me tome un descanso todo el año. Ya es hora de cobrar, ver el panorama y surfear", ha asegurado en una entrevista a 'The Times'.

Hemsworth, nacido en Melbourne hace 34 años, reconoce que ha hablado muchas veces con Elsa Pataky, sobre “cómo habían volado los años” y que a pesar del tiempo que pasan juntos, nunca parece suficiente y resulta muy agotador aunque tengan la ayuda de los abuelos y de una niñera. "Lo más duro fueron sobre todo para los pequeños mi continuas salidas. Me suplicaban llorando que no me fuera", ha explicado.

El actor también ha asegurado que Pataky, con la que se casó en el 2010, ha renunciado a más proyectos laborales que él para pasar más tiempo en familia, un sacrificio que Chris no estuvo dispuesto a hacer. ”Mi mujer y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, no nos vimos demasiado durante unos años y volvimos a enamorarnos”, reconoce sobre su relación con Elsa Pataky.