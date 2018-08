La 'chupa' de Han Solo, por un millón de euros

Los amantes del cine y el 'merchandising' y los 'frikis' irredentos del séptimo arte tienen una cita ineludible en el calendario: la empresa británica Prop Store organizará el próximo 20 de septiembre, en Londres, una subasta que permitirá a los asistentes hacerse con artículos coleccionables únicos. La promoción de dicho evento ha disparado el 'hype' (expectación ante algo) , que va a tener que rascarse los bolsillos -y de qué manera- para conseguir llevarse artículos tan preciados como el patinete de Marty McFly (Michael J. Fox) en 'Regreso al futuro 2' (unos 60.000 euros de salida) y la chaqueta de Han Solo (Harrison Ford) en 'Star Wars: el imperio contraataca', que se espera que supere en la puja ¡el 1 millón de euros!

"Nuestra subasta volverá a subir el listón, presentando algunos de los artefactos cinematográficos más emblemáticos de nuestro tiempo", asegura Stephen Lane, CEO de la compañía, en un comunicado. El acto coincide con el 20º aniversario de Prop Store, una empresa minorista formada por un equipo de entusiastas cinematográficos que, según prometen, ofrecerán a clientes de todo el mundo la oportunidad de ofertar por artículos muy especiales e icónicos.

Coleccionables a precio de oro

La chaqueta de Solo, la que lució Ford en el 'Episodio V' de la saga galáctica, es el artículo más caro de la subasta. Tras la 'chupa' de Solo, la pieza más cara que se pone a disposición de los compradores es el sombrero de fieltro que lucía el personaje de Indiana Jones -también interpretado por Ford- en 'En busca del arca perdida'. Se estima que este coleccionable alcance un precio cercano a los 400.000 euros.

Retransmisión en directo

La subasta, que tendrá lugar en el cine londinense BFI IMAX, será retransmitida en directo vía 'streaming', por lo que cualquier persona del mundo podrá participar en ella a través de internet o por teléfono. Los responsables del acto esperan que la venta total genere más de cuatro millones de euros.

