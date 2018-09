Una científica desmonta el último vídeo viral sobre cómo nos "envenenan" con la comida

Circulan por las redes sociales generando estupor y mucho drama. ¡Que nos están dando en la comida! "Veneno puro", pensamos, cada vez que vemos uno de esos vídeos en los que las magdalenas parecen plástico o las bebidas desatascan tuberías.

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? A veces lo visual y viral es tan impactante que olvidamos la realidad, así que la científica 'Oro rosa' ha querido matizar el último vídeo que seguro has visto en tu muro de Facebook.

El vídeo en cuestión es este:

En él podemos ver cómo una servilleta se queda con el color de una bebida, cómo una magdalenta se queda en hilillos que parecen plástico o cómo la miel en realidad lleva sirope.

Ante la viralidad de estas imágenes, esta usuaria de Twitter ha querido desmontar lo que nos cuentan este tipo de vídeos. Lo compara con el vídeo en el que un hombre quema Doritos y afirma que deben llevar petróleo al salir ardiendo. Puro conocimiento científico.

La Fanta de naranja lleva colorante naranja E160a, beta carotenos que encontramos en frutas y verduras. O sea que es perfectamente natural, ya que os ponéis así.



Este vídeo es lo más ridículo que he visto sobre que "nos envenenan con la comida" desde el vídeo del hombre ese quemando Doritos y diciendo que, como salen ardiendo, deben de llevar petróleo.

Análisis del vídeo en unos simples tweets:



Análisis del vídeo en unos simples tweets:⬇⬇ https://t.co/zr6JJoxrcW — Oro rosa (@myfreedom14) 14 de septiembre de 2018

Comienza explicando algo simple para los científicos y algo más complejo para el resto de la humanidad. ¿Que una servilleta se quede con el color del refresco de naranja es lo más normal? Parece que sí.

Respecto a la magdalena, una de las grandes polémicas. ¿Por qué parece que queda plástico al deshacerla? Porque es "probablemente" gluten. O lo que es lo mismo, proteínas que dan elasticidad a las cosas hechas con harina como bollos, masa de pizza, pan y las propias magdalenas. Aquí una muestra.

En cuanto a la mayonesa, es un problema que directamente no entiende.

En este caso habla de estabilizantes como fécula de maíz, almidón modificado y gomas para lograr consistencia. Esto es lo que llevan las mayonesas comerciales, por lo que entiende que se quiera hacer en casa. "Pero no tienes que montar el drama porque lleve almidón y no se ponga de color azul al echar el yodo, porque esto lo dice en los ingredientes, no es ningún secreto, y no es nadie envenenándonos en silencio con maldad", dice con contundencia.

Lo que más le hace gracia es el hecho de que la miel tenga "memoria". Y la explicación parece muy sencilla:

Respecto a la mantequilla o la margarina, asegura que el hecho de que no se disuelva no es "ningún misterio ni secreto" que demostrar con agua caliente.

Evidentemente la miel NO tiene "memoria genética", por favor. En serio.



1- Para tener cualquier cosa genética hace falta tener GENES, dentro de CÉLULAS y la miel no tiene células, es azúcar con cosas.

2- Las celdillas de los panales las hacen las abejas, no se hacen solas. pic.twitter.com/5BgA5zB6hK — Oro rosa (@myfreedom14) 14 de septiembre de 2018

"Es algo coherente debido a su estructura química y composición: la margarina es una emulsión de aceites vegetales refinados mezclados con agua. Suelen ser mezclas de aceites vegetales tales como de palma, soja, girasol, maíz, coco, linaza...cada marca tiene su combinación concreta", explica.

Y da una forma de probar: id a vuestra cocina e intentad mezclar aceite de oliva con agua. NO PODRÉIS. "Pues resulta que llevan emulgentes precisamente para evitar que las grasas y el agua se separen".

Ni la mantequilla ni la margarina son, por definición, solubles en agua porque son grasas. El único motivo por el cual la margarina vuelve antes a hacerse un pegotón y no se "disuelve tanto" como la mantequilla es porque lleva emulsionantes, como digo.

Eso es todo. Sin más.



Eso es todo. Sin más. pic.twitter.com/D1jNNSPFDY — Oro rosa (@myfreedom14) 14 de septiembre de 2018

Con todas estas explicaciones y ante las constantes teorías de la conspiración sobre lo que llevan los productos que consumimos diariamente, una reflexión:

¿Conclusión?

¿Conclusión?

No, no comáis Doritos a menudo, ni magdalenas, ni refrescos. Pero no porque "estén llenos de venenos que la industria alimentaria nos cuela sin que nos demos cuenta, menos mal que este tío random en Youtube los ha descubierto" sino porque no son la opción más saludable. Punto.