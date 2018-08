Cierran una terminal del aeropuerto de Berlín al confundir un vibrador con una bomba

El personal del aeropuerto de Berlín Schönefeld ha evacuado la terminal D tras confundir un vibrador con un artefacto explosivo, según publica el medio RT.

El propio departamento de comunicación del aeropuerto ha explicado en Twitter que habían cerrado la terminal por comprobaciones de un equipaje sospechoso. Pero al parecer, el dispositivo que creían que podría ser una bomba no era más que un juguete sexual.

El pasajero, en declaraciones a RT, ha explicado que cuando llegó, la terminal estaba siendo evacuada y tras acercarse a un policía a preguntarle qué pasaba este le pidió que se identificara y le apuntó con su arma.

Passenger note #SXF airport: Due to police investigation concerning a piece of baggage, check-in at Terminal D is currently restricted. https://t.co/pRtVsNgEHh