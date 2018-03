Las cinco 'instagramers' y las cinco 'youtubers' del momento

Este jueves, 8 de marzo, se celebra el Día internacional de la Mujer. En concreto, el Día internacional de la Mujer Trabajadora. Mucho ha cambiado el entorno laboral de las mujeres desde que, en 1911, sucediera el terrible incendio de la fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 trabajadores, la mayoría mujeres. Sin embargo, aún queda mucho por conquistar en el terreno laboral.

El hecho de que los trabajos del siglo XXI hayan variado respecto a los del XX, no quiere decir que las condiciones laborales hayan mejorado mucho. Sobre todo, en lo que a mujeres y hombres se refiere.

Las nuevas tecnologías han ayudado a crear nuevos perfiles de trabajo impensables hasta hace relativamente poco, como el de influencer, una persona que cobra dinero cuanto más seguidores y visualizaciones de los contenidos que genera tenga en las redes sociales.

Y como en cualquier otro campo laboral, las mujeres todavía no copan los primeros puestos en la lista de los instagramers y youtubers más seguidos pero, poco a poco, consiguen hacerse un hueco en la cima de internet.

El mundo instagramer es mucho más volátil y los seguidores se mueven más que en otras plataformas como Youtube o Twitter. Dejando de lado a las influencers españolas de la moda -Aida Domènec, alias Dulceida, tiene 2,2 millones de seguidores; Sara Carbonero, 1,6 millones; y la modelo catalana Jessica Goicoechea, 940.000- las cinco instagramers españolas que se reparten el pastel de la red social de la imagen son:

1. Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Un golpe del destino hizo que el número de seguidores de esta modelo alicantina se multiplicase de la noche a la mañana de forma exgerada. ¿El motivo? El cantante Justin Bieber, uno de los famosos más influyentes del mundo -97 millones de seguidores en Instagram- publicó en su cuenta de Instagram una foto de la joven buscándola. Y la encontró. Ese fue el punto de inflexión que marcó el antes (anónimo) de Cindy y el después. Gracias a esta fama, la novia española de Bieber se subió a las pasarelas y engrosó a lo bestia su número de seguidores en las redes sociales. En la actualidad, tiene más de cuatro millones de seguidores.

2. Paula Echevarría (@pau_eche)

La actriz asturiana, ex de David Bustamante, no es solo una de las intérpretes del momento, también triunfa por sus looks y por las imágenes que cuelga en sus redes sociales. Con 2,1 millones de (fieles) seguidores desde que inició su andadura en Instagram, en mayo del 2012, Echevarría ha compartido momentos en familia, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos y con otros famosos como Sara Carbonero, Alaska, Álex González... La actriz también pone imágenes de los productos de belleza que usa y de la ropa y complementos que se pone, lo que le ha valido críticas de muchos usuarios de internet, que consideran que publicita esos productos para que le salgan gratis.



3. Paula Gonu (@paulagonu)

La joven catalana Paula Gonu ha pasado en menos de dos años de tener 200.000 seguidores a rozar el millón y medio. La chica, licenciada en Publicidad, sube imágenes y vídeos de sus viajes -fiestas, playas y paisajes idílicos...- con gran naturalidad y frescura. Todo empezó con un viaje a Formentera y, desde entonces, comparte con sus seguidores todo lo que se le ocurre, desde fotos y vídeos con su novio Álex Chiner -con el que se fue a vivir hace unos meses- a parodias de su música preferida. Paula también ha hablado de sus cosas más íntimas y, en varias ocasiones, ha contado la historia de su hermano adoptado Víctor, un joven nacido en Ucrania con el síndrome alcohólico fetal.

4. Laura Escanes (@lauraescanes)

Era una estudiante de periodismo como otra de las miles que hay en España hasta que se hizo pública su relación con el publicista Risto Mejide. Desde entonces, Laura Escanes no solo ha visto crecer su número de seguidores en Instagram (tiene algo más de un millón), sino también su exposición a las miradas ajenas: recientemente ella misma denunció que había sido víctima de acoso sexual en Instagram. A la joven influencer le llueven las críticas de todas partes: cuando confiesa que se ha hecho un retoque quirúrgico en los labios y cuando participa en vídeos para romper con los prejuicios corporales de las mujeres.

5. Melo Moreno (@yellowmellowmg)

Triunfa en Youtube y sube como la espuma en Instagram. Melo Moreno, que se autodefine como cantante, música, actriz y viajera (no necesariamente en ese orden) es la monologuista por excelencia de las redes y plataformas sociales, en las que publica sus vídeos sobre temas serios dándoles su particular toque de humor. Como youtuber ha llegado al número uno: su primer single Phantom Limb, que salió en el 2015, desbancó en iTunes a la mismísima Lady Gaga. Quizás por ello, esta joven nacida en Perpinyà dio el salto en febrero del 2012 a Instagram. Y no le va del todo mal, si se tiene en cuenta que casi tiene 854.000 seguidores.

1. Experimentos caseros

"Experimentos caseros para niños y para mayores, inventos low cost, trucos, manualidades, ilusiones ópticas, mitos desvelados, consejos de supervivencia, curiosidades y mucho más es lo que podrás encontrar en ExpCaseros, todo ello explicado de una forma amena y con toques de humor", explican Natalia y Mayden, la pareja que en Youtube ha logrado 8.223.926 suscriptores y 1.525.746.800 visualizaciones desde el 18 septiembre del 2012, fecha de creación del canal.

2. Dakidissa S.

"Quería compartir con vosotros mi pasión por el deporte, la vida sana, la belleza y el cuidado del cuerpo. Subo vídeos de ejercicios para tonificar todas las partes del cuerpo, de cardio, (y fitness en general), vídeos de gimnasia facial para evitar arrugas y flacidez, estiramientos, yoga, consejos de belleza, antiaging... y muchas cosas más". Así explica Susana, monitora de pilates y yoga, su canal. Sus suscriptores, 1.207.022, y los 240.359.144 de visualizaciones dan fe de su éxito.

3. Cocina para todos

Con 1.518.633 suscriptores y 166.665.737 visualizaciones, Mery triunfa con sus "vídeo-recetas fáciles de hacer, explicadas paso a paso y dirigidas a todo tipo de público". "Suelo subir en torno a dos vídeos semanalmente e intento que la temática de los vídeos sea lo más amplia posible, para así satisfacer a todos los gustos e intereses", comenta la youtuber, que detalla sus trucos culinarios en cada uno de sus vídeos.

4. Clipset

Carolina Denia es la youtuber que está al frente de este canal que ofrece novedades en tecnología: "Te ofrecemos videoanálisis de los mejores gadgets y las últimas noticias de tecnología e internet, de forma fácil y divertida", especifica en la página. El Mobile World Congress 2018, celebrado hace unos días en Barcelona, ha sido explicado día a día en este canal. Clipset cuenta con 1.505.237 suscriptores y 215.611.275 visualizaciones.

5. Around The Corner

Bajo los apodos de Reina botch Paulabaenam y Jefa botch Giovannita Bravar, Paula Baena y Giovanna Bravar son las youtubers que dan la cara en el canal. "Aquí todo es muy turbio. Nuevo vídeo los domingos y cuando surja", explica la exitosa pareja, que cuenta con 955.521 suscriptores y 104.524.969 visualizaciones. Las youtubers de Around The Corner son un fenómeno de masas que el pasado diciembre colapsaron la calle de Fuencarral de Madrid con los cientos de seguidores que acudieron a la firma de sus libros.