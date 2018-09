Cinco motivos que explican por qué 'La casa de las flores' se ha convertido en la serie del verano

Netflix lo ha vuelto a hacer. La plataforma ha dado en el clavo una vez más con uno de sus productos, aunque en esta ocasión llega desde un lugar insospechado. La casa de las flores, la serie mexicana creada y dirigida por Manolo Caro, se ha convertido sin lugar a dudas en la serie del verano. Aunque es previsible que su éxito se alargue una vez entrado ya el otoño (sobre todo si hay confirmación para una segunda temporada), el gigante del streaming ha acertado estrenando esta esperado ficción en el mes de agosto.

1. La época estival y la sequía de series

Con la televisión convencional casi paralizada, Netflix ha encontrado un campo desierto para hacer destacar su ficción, uno de los pocos estrenos que ha traído en el mes de agosto. Aunque no se han dado datos de audiencia, es evidente que La casa de las flores ha ocupado las pantallas de muchos dispositivos este verano, dado su éxito en redes y los numerosos comentarios que está despertando: Desde la polémica inicial de Paco León convertido en el personaje transexual de María José hasta las últimas noticias acerca de la continuidad de Verónica Castro en una segunda tanda, así como, por supuesto, el peculiar acento de Paulina de la Mora, interpretada Cecilia Suárez.

2. Recupera el espíritu telenovelesco de Mujeres desesperadas

No es la primera vez que el culebrón como género se reviste para dar paso a una serie de mejor factura. Ya pasó hace unos años con la adaptación de Betty la fea en USA, Ugly Betty, o con la reciente Jane the virgin, que bebía de mucha parodia de la telenovela. Sin embargo, los espectadores han asociado rápidamente La casa de las flores con otra gran sátira acerca de las familias bien de los barrios elitistas (en este caso colonias): Mujeres desesperadas. Y lo cierto es que la ficción de Netflix recuerda, para bien, a la de ABC. Su cabecera, la voz en off de la mujer que se ha quitado la vida, el ritmo, la colorida puesta en escena y las dosis de humor entre los muchos sufrimientos de los personajes.

3. Su manera de tratar asuntos de relevancia social

La casa de las flores está recibiendo aplausos por tratar asuntos de relevancia social, como es el caso de la visibilidad de la bisexualidad o la transexualidad en un ambiente que parece poco proclive a que existan estas realidades. Aislinn Derbez, que interpreta a Elena, apuntó que la serie es un experimento interesante porque es una combinación de temas que nunca en la vida vamos a ver en una telenovela, mientras que Cecilia Suárez destacó que la serie fue más allá, con humor negro, hacia donde las telenovelas debieron haberse dirigido hace mucho tiempo.

4. Sus personajes, un soplo de aire fresco

Pero uno de los puntos más importantes que han influido en la gran aceptación de La casa de las flores es lo bien escritos que están los personajes. El director decidió abandonar viejos clichés y convirtió un personaje aparentemente frío como Paulina de la Mora en una mujer mucho menos decidida, con más inseguridades y mucho más cómica. Prueba de ello es la primera promoción de la serie, en la que Cecilia Suárez no le había puesto todavía ese peculiar acento pausado que no deja indiferente.

5. Frases célebres y momentos virales

Hoy en día no hay serie de éxito que no consiga hacerse viral por alguna escena o alguna frase de uno de sus personajes. Paquita Salas sabe muy bien de lo que habla, y aunque La casa de las flores no cuenta con una promoción en internet a base de sketches tan potentes como los del personaje de Brays Efe, sí tiene varios momentos y frases que ya corren por las redes: célebres son ya el Olvidé cancelar el Mariachi o Me saludas al cacas de Paulina de la Mora, otra prueba más de que esta ficción se va a quedar en la memoria de la gente.