'Círculo negro': la broma viral que bloquea WhatsApp

La aplicación de mensajería WhatsApp no es ajena a los contenidos virales, y el último de ellos, el llamado Círculo negro de WhatsApp, invita a tocar este elemento que resulta en el bloque de la app.

El mensaje dice: "Si tocas el círculo negro, Whatsapp se te quedará pillado" o "No toquen este botón negro", seguido del emoji del círculo negro junto al mensaje en inglés "dont touch here".

Cuando los usuarios a los que les está llegando dicho mensaje presionan el botón negro, la app se bloquea. Para solucionarlo, hay que cerrar WhatsApp o cambiar de aplicación. Y al volver a WhatsApp, volverá a funcionar.

Pero lo interesante es conocer cómo funciona este mensaje-trampa : tras el texto "don't touch here" se esconden miles de caracteres ocultos que WhatsApp no puede procesar, y es entonces cuando se cuelga. Los caracteres solo se activan cuando se pulsa el botón negro por lo que, si no se hace, no ocurre nada.

Este mensaje viral se parece al mensaje de los 4.000 emoticonos, aquel que también se convirtió en cadena y que hacía que, si se enviaban 4.000 emojis en un único mensaje, la aplicación también se bloquerara. El mecanismo es el mismo: las aplicaciones como WhatsApp no están preparadas para procesar tanta información de golpe. De hecho, el círculo negro también funciona en Telegram o Instagram, aunque no en iOS, el sistema operativo de Apple.