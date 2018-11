El cirujano que baila con los niños y triunfa en las redes

Tony Adkins ya es el cirujano más famoso del mundo, y no precisamente por su trabajo, sino por cómo ha mostrado a través de las redes sociales la alegría que transmite a sus pacientes, a niños, a través de divertidos bailes.

En el Hospital Orange County de California, este neurocirujano de pediatría baila y canta con sus pacientes para evadirse de la enfermedad y crear un ambiente divertido para ellos. Gracias a sus vídeos en Facebook e Instagram, tiene miles de seguidores que aplauden su método.

Se ha ganado el apodo 'Dancing Doc', el doctor que baila, y dice ser el "protector de la magia de la infancia". En diferentes entrevistas, alega que hay varios estudios que demuestran que cuando las personas ríen y sonríen se vuelven más interactivas y tiene un efecto poderoso en el cerebro. "Tiene valor clínico", explica en Daily Mail. "Sobre todo para las habilidades físicas, movilidad y recuperación".

