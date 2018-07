Claire Underwood reina en 'House of Cards'

La actriz Robin Wright, inmersa en su papel de Claire Underwood (personaje principal de la serie 'House of cards'), aprovechó la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos (4 de julio) para enviar un mensaje a los seguidores de la ficción original de Netflix.

"Feliz Día de la Independencia... para mí", señala Underwood en el vídeo colgado en la cuenta oficial de Twitter de la serie. En la grabación se ve a la actriz sentada en un sillón como el que ocupa Abraham Lincoln en su famosa estatua del 'National Mall'. Así, mientras la ciudad de Washington se iluminaba con fuegos artificiales con motivo del 242º aniversario de la Declaración de Independencia (1776), la presidenta estadounidense -en la ficción- declaró su propio emancipamiento en las redes sociales con el hashtag #MYTURN (Mi turno). Un mensaje de empoderamiento que insinúa, claro está, el hilo conductor que tendrá la trama de la sexta y última temporada de 'House of cards' .

A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW