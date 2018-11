Clínica Baviera rompe su contrato con Dani Mateo y Gonzo sale en defensa del cómico

A Dani Mateo le ha salido caro el polémico sketch de 'El intermedio' en el que aparece sonándose los mocos con la bandera de España. Tras el aluvión de críticas que le han llovido en redes sociales, donde también ha recibido apoyos, la Clínica Baviera ha decidido poner fin al contrato que tenía con el cómico para que fuera su imagen de marca junto a otros personajes públicos.

La empresa ha emitido un comunicado en el que informa de la decisión tomada en las últimas horas: "Defendemos la libertad de expresión, pero siempre dentro del marco legal vigente". "Como no puede ser de otra manera, estamos del lado de nuestra Constitución y del marco de convivencia que supone y, por lo tanto, abogamos por el respeto a los símbolos que representan ese espacio de convivencia", recoge el escrito.

"Dicho esto, no podemos defender expresiones como las realizadas por Dani Mateo, motivo por el cual hemos decidido retirar las acciones publicitarias con el mismo", comunica la clínica a través de sus redes sociales. Una drástica decisión que se ha convertido en el tema del momento en Twitter, donde el nombre de la empresa se ha colocado en lo más alto de la lista de trending topics.

Ante la polémica suscitada en las últimas horas, por el sketch realizado por Dani Mateo, queremos manifestar: pic.twitter.com/yiRPffnB53 — Clínica Baviera (@clinicabaviera) 2 de noviembre de 2018

Tras hacer oficial el fin del contrato con Mateo, la imagen del cómico ha sido borrada de inmediato de las campañas publicitarias en las que salía, donde sí continúan apareciendo otros rostros famosos como Lidia Torrent ('First dates'), Marron ('El hormiguero') y Ricky Merino ('OT 2018').

Uno de los defensores de Dani Mateo ha sido el periodista Gonzo, uno de sus compañeros en 'El intermedio'. "A Clínica Baviera le gusta contratar actores que en sus anuncios digan las frases que ellos les escriben, pero luego ven un sketch en la tele y creen que los actores hacen lo que les sale de los co***es. Ojalá fuera así. Pero no; lo de Clínica Baviera con Dani es mucho más triste", ha escrito.

A Clínica Baviera le gusta contratar actores q en sus anuncios digan las frases que ellos les escriben pero luego ven un sketch en la tele y creen que los actores hacen lo que les sale de los co***es.

Ojalá fuera así. Pero no; lo de Clínica Baviera con Dani es mucho más triste. — Fer González Gonzo (@a_lo_gonzo) 2 de noviembre de 2018

EL HUMORISTA ABANDONA TWITTER



A primera hora de la mañana, Mateo anunciaba su retirada temporal de Twitter: "Cierro esto un rato. No me hace bien... Solo quería recordaros que, mientras nos reímos, no nos pegamos y eso es bueno. Muy bueno. En la guerra no hay risa. Un abrazo". Todo apunta a que esta noche, en 'El Intermedio', compartirá su punto de vista sobre lo sucedido.