Un comentario desafortunado de Cárdenas agita las redes sociales

El último comentario desafortunado de Javier Cárdenas ha revolucionado las redes sociales. El presentador de ‘Hora Punta’ entrevistaba a Miriam Fernández, una joven que nació con una parálisis cerebral. Tras explicar su historia personal y cómo ha superado todo tipo de barreras, llegando a ser campeona de España de natación adaptada, el catalán le espetó: “Y tú tienes parálisis cerebral? ¡Quién la quisiera!”

https://www.facebook.com/bluperweb/videos/2048466992094328/

“Tan jovencita y que tengas esa capacidad. No imaginas cuánto te admiro”, aseguraba Cárdenas, en referencia a la fuerza de voluntad y madurez de Fernández. El presentadorparecía olvidar que la parálisis de la entrevistada sólo le afectaba a las piernas.

Estos comentarios le han servido a Cárdenas para ser ‘trending topic’ en Twitter, donde está recogiendo todo tipo de comentarios. La mayoría de los tuiteros, con más o menos gracias, destacan el poco tacto del exreportero de 'Crónicas Marcianas'. Los que defienden al presentador recuerdan que su comentario quería ser un halago y que Fernández le respondió con un sonrisa.

No es por nada, pero cuando Javier Cárdenas, que a mí me parece un tontopollas, le dice a la chica con parálisis cerebral que quién quisiera una parálisis a modo de elogio sobre su fuerza, ella se ríe y parece tomarlo muy bien. Así que no sé a qué viene tanta ofensa viral.