Comer cápsulas de detergente: el último reto viral en las redes

El último reto viral es tan absurdo como peligroso. Se llama Tide Pod Challenge y consiste en grabarse comiendo cápsulas de detergente. En Estados Unidos, donde ha surgido esta extraña moda, los doctores han dado la voz de alarma. Las cápsulas Tide Pods pueden causar quemaduras internas por todo el tracto respiratorio.

Afortunadamente, la gran mayoría de los internautas que usan el hashtag #TidePods en las redes sociales son muy críticos con esta nueva moda e incluso ridiculizan esta nueva moda con simpáticos memes. "¿Sois tontos? Comer Tide Pods puede causaros lesiones muy graves. No lo hagáis", asegura en su vídeo un usuario, Taylor Ransom.

Estas cápsulas de detergente con forma de golosina, denominada irónicamente por los usuarios como la "fruta prohibida", han sido objeto de todo tipo de bromas en la red. La mayoría normalizan con un tono jocoso y por momentos surrealista la ingesta de este producto. Nadie (o casi nadie) se toma en serio este reto.