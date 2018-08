El cómico Sacha Baron Cohen hace temblar a Showtime

Como exagente del Mossad, interpretando a un profesor liberal e incluso metiéndose en el papel de veterano de guerra, el irreverente humorista Sacha Baron Cohen ('Da Ali G Show', 'Borat') sigue generando gran expectación en EEUU por sus vitriólicas críticas a la sociedad y a los principales mandatarios que caen en sus garras. Así, su nuevo programa televisivo, 'Who is America?' (en España se emite en Movistar+), está causando grandes revuelos a través de una serie de entrevistas muy polémicas que retratan las miserias de la sociedad estadounidense, y en las que él aparece disfrazado de personajes 'made in USA' que satirizan sin piedad a la sociedad estadounidense. Y una de estos personajes, que interretó en una entrevista con la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, podría llegar a no emitirse nunca, según Gary Levine, presidente de la cadena de televisión estadounidense 'Showtime'.

Las declaraciones de Levine se produjeron en la reunión de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) y dejan en el aire uno de los grandes reclamos de pretendía incorporar el programa. Al parecer, la razón principal por la cual esta entrevista podría llegar a no emitirse es debido a la exigencia del propio Cohen con el producto final del episodio. "Siempre está refinando e impone un nivel de exigencia muy alto", asegura Levine, quien además confiesa que el cómico británico muestra los capítulos al público antes de que salgan en antena para poder mejorarlos.

La otra cara de la moneda

A principios del pasado mes de julio, Palin denunció en su cuenta oficial de Facebook que fue víctima "del malvado y enfermo humor" de Cohen. En su publicación aseguró que había accedido a contribuir en un "documental histórico", con tal de honrar la memoria de los veteranos de guerra estadounidenses. Pero lo que encontró fue "una encerrona" que dio por terminada ella misma, no sin antes proferir insultos a Cohen por haberla engañado haciéndose pasar por Billy (nombre ficticio), un antiguo miembro de las fuerzas armadas de EEUU que sufre discapacidad.

La política republicana afirmó también que, más allá del engaño, la entrevista fue irrespetuosa y sarcástica, y el trato indigno de unos profesionales. "El equipo de producción nos dejó a mi hija y a mí en el aeropuerto equivocado de Washington DC después de la entrevista falsa, sabiendo que perderíamos todos los vuelos de regreso a Alaska", concluyó Palin, quien fue puesta en entredicho por el propio Cohen desde el perfil ficticio de su personaje en Twitter.

Ante tales declaraciones, la cadena de televisión 'Showtime', que tras provocar ver cómo Cohen provocó la dimisión del congresista Jason Spencer tras aparecer en 'Who is AAmerica?', empieza a mirar con lupa la producción. También emitió un comunicado asegurando que "Cohen nunca se presentó como veterano de guerra durante el rodaje de la entrevista, ni usó prendas militares de ningún tipo ni acudió en silla de ruedas", e indicó que el personaje interpretado por el actor fue el mismo que encarnó durante la cita con el senador estadounidense Bernie Sanders. En dicho encuentro, Cohen explica al político demócrata que no tiene ningún tipo de lesión, pero que prefiere moverse en una 'scooter' eléctrica por comodidad.