Los concursantes componen su himno y Manu Guix aconseja: "Entraría en el terreno de la reivindicación social"

Los concursantes de 'OT 2018' ya se han puesto manos a la obra para componer el que será el himno de la edición. Aunque llevan trabajando en la letra prácticamente desde que entraron en la Academia, durante la tarde del lunes se reunieron con Manu Guix para mostrarle sus avances y continuar dando forma al tema que les marcará como generación.

"Voy a deciros mi opinión y lo que pienso, que os lo podéis pasar por el mismísimo forro si os da la gana. Voy a ser sincero sin ninguna intención de ofender a nadie", comenzó avisando el director musical de la Academia, que ante todo quiso dejar claro que no pretende "herir sensibilidades".

Una vez dicho esto, Guix reconoció que una parte del tema le recuerda a 'No me crees', canción del grupo Efecto Mariposa, mientras que una frase "es igual que una canción de Cepeda". No obstante, le restó importancia a este asunto: "Musicalmente está bien, que se parezca a otra canción no es grave, los acordes se pueden cambiar. Hay muchas canciones que se parecen".

Como aspectos positivos, el profesor destacó que "es difícil salir de los tópicos y lo estáis haciendo". "Con 'Camina' lo intentamos y acabamos cayendo de cuatro patas", reconoció Guix, que aplaudió la presencia de frases como "somos gladiadoras" y expresiones como "codo a codo" en la letra de la canción.

"Por ahí se inicia un camino interesante, quizás podéis escribir una canción en la que en vez de decir que estáis viviendo un sueño, podéis decir que nos estáis hacer despertar del nuestro a todos los demás", sugirió. Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de tener claro el mensaje que quieren transmitir al público.

"Yo entraría en el terreno de la reivindicación social, me parece un camino interesante", les aconsejó el cantante a los concursantes después de trabajar junto a ellos en el tema. Una sugerencia que fue bien recibida por los jóvenes cantantes, que han decidido continuar explorando ese filón.