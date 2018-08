Los concursantes de 'OT 2017' piden pasar una última noche en la Academia

Aunque la gira de 'OT 2017' llegó a su fin hace tan solo unos días, los concursantes no están preparados para pasar página y romper el vínculo que mantienen con el talent show que tanto les ha aportado a nivel personal y profesional. Ayer, durante su visita a la Academia, Roi, Ana, Amaia y Aitana suplicaron a la organización para que les dejara pasar una última noche en el que fue su hogar durante tres meses. Una idea que ha sido apoyada por los usuarios de las redes sociales.

La mayor parte de los seguidores del concurso producido por Gestmusic quieren ver de nuevo a los dieciséis concursantes en el interior de la Academia, que ya se prepara para recibir a los nuevos aspirantes. No obstante, otro grupo más reducido opina que este reencuentro no es buena idea, ya que no les ayudaría ni a ellos ni a los espectadores a superar todo lo que ha supuesto la última edición de OT.

Amaia, Roi, Ana y Aitana se mostraron durante la noche de ayer muy afectados durante su regreso a la Academia en la que los profesores les ayudaron a crecer artísticamente. Un sentimiento que se acentuó más al ver que, actualmente, se encuentra en obras para ofrecer una imagen diferente de cara a la nueva temporada. "No te lo puedo explicar", respondía Ana Guerra, entre lágrimas, cuando un redactor le preguntaba qué sentía en esos momentos.

Minutos después, a los cuatro se les ocurrió la idea de pasar una última noche todos juntos en el centro, antes de que arranque la nueva edición. "Una noche y lo grabáis", sugería Roi mientras Aitana rompía a llorar: "Por favor, solo una".

realmente estoy destrozada al ver como lloraban viendo la academia pero la parte que más me partió el corazón fue la última: aitana suplicando "porfa, porfa" que les dejasen quedarse solo una noche más :( — sigrid 🌻🥝 (@itsworthbieber) 28 de agosto de 2018