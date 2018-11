Los concursantes de 'OT 2018' se ponen en huelga tras ser castigados por la dirección

La actitud de los concursantes de OT 2018 ha vuelto a ser cuestionada tras la última polémica que han protagonizado. Los jóvenes alumnos de la Academia decidieron acostarse en el suelo en forma de protesta cuando el Canal de YouTube todavía seguía en directo, dejando a los espectadores sin contenido alguno.

Todo comenzó cuando algunos se dieron cuenta del cartel que había en la puerta de los dormitorios en el que se les informaba que la puerta a los dormitorios no estaría abierta hasta las 22:30. Por qué?, preguntó Famous, a lo que Carlos Respondió: "Porque la liamos ayer". Fue entonces cuando Julia y María propusieron mostrar su malestar por el castigo impuesto.

Los diez concursantes se pusieron de acuerdo y planearon amontonarse frente a los dormitorios desde las 22:00 hasta las 22:30, hora en la que la organización les abrió la puerta. Entre risas, los jóvenes fueron entrando al único espacio de la Academia sin cámaras, ajenos al revuelo que comenzaba a producirse en Twitter.

Muchos usuarios han criticado este comportamiento, catalogándolo incluso de falta de respeto al programa y a los seguidores. Transmiten un aire de superioridad, comentaba una usuaria, mientras que otros hicieron comparaciones con la generación anterior , aunque de nuevo hubo mucho sentido del humor.

A mi me estan transmitiendo como un aire de superioridad....no tengo nada contra ellos, de hecho no me esperaba esto, pero esta pareciendo que tienen 0 humildad. Y no puedo evitar comparar que el año pasado reaccionaban a las broncas con muchísimo respeto siempre #OTDirecto11NOV pic.twitter.com/BVnKuPMJZO