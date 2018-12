La conmovedora carta de J. F. Kennedy a una niña precupada por Papá Noel

"Estoy muy orgulloso de haber recibido tu carta sobre evitar los bombardeos rusos en el Polo Norte que podrían poner en riesgo la vida de Papá Noel", empieza la carta que escribió J. F. Kennedy en 1961 a una niña preocupada por la integridad del personaje más famoso de la Navidad estadounidense.

"Comparto tus preocupaciones acerca de las pruebas atmosféricas de la Unión Soviética, no sólo por el efecto en el Polo Norte, sino en todos los países del mundo; no solo por Papá Noel, sino por todas las personas del mundo", continúa la misiva con la que el presidente de Estados Unidos por aquel entonces trataba de aliviar las preocupaciones de Michelle.

"Sin embargo, no debes preocuparte por Papá Noel, hablé con él ayer y está bien. Me ha dicho que hará su ronda como de costumbre esta Navidad", termina la conmovedora carta.

JFK's letter to child--"You must not worry about Santa Claus. I talked with him yesterday and he is fine."--1961: pic.twitter.com/T0UD1md1Ik