Cristina Pardo bromea con el hijo de Bárcenas: "Willy, sé fuerte"

‘Liarla Pardo’ mostró este domingo la entrevista que Cristina Pardo había realizado a los componentes del grupo Taburete, Antón Carreño y Willy Bárcenas. Éste último es también el hijo del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, un asunto que no se pasó por alto durante la charla.

“¿Cómo se vive el tener a un familiar en prisión?”, preguntó Pardo, que avisó que iba tratar un “tema personal”. El músico, lejos de evadir el asunto, contestó sin tapujos: “Como todos cuando vas a hacer visita, hay muchos familiares allí, todos estamos con la misma sensación, independientemente de que sea quien sea". “Evidentemente es duro”, añadió el joven.

“Os agradezco que me hayáis dejado hacer esta entrevista sentada, porque habitualmente iba correteando detrás de su padre y sentada se habla mucho mejor”, dijo con sorna Pardo mientras la pareja se iba sintiendo más incómoda.

La conductora no se dio por vencida e insistió en el asunto: “¿Cuántas veces te han dicho “Willy, sé fuerte?”, preguntaba. “Nunca. La he visto escrita en Twitter pero a la cara la gente no te dice nada. Solo me muestro muestras de cariño”, respondía él, a lo que ella añadía: “Pues yo como muestra de cariño te digo: Willy, sé fuerte”. “Lo seré”, concluía el cantante.