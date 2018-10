Cristina Pedroche 'asusta' en 'Zapeando' con un realista disfraz de Pinhead

Durante la tarde de este miércoles, 'Zapeando' ha celebrado Halloween disfrazando a sus colaboradores de algunos de los personajes más aterradores de la historia del cine. Uno de los que más ha sorprendido es el de Cristina Pedroche, que ha pasado por maquillaje para convertirse en una realista versión de Pinhead.

"Buenas y punzantes tardes, si alguien quiere que le coja el bajo del pantalón hoy es el día, y no me pinchéis que me cabreo", ha bromeado la colaboradora al comienzo del programa. Pedroche ha compartido también en Instagram una fotografía de su terrorífico outfit: "He ido al baño y cuando he salido me he asustado a mí misma".

En tan solo dos horas, la publicación ha superado los 40.000 likes en la red social y se ha llenado de mensajes en los que sus seguidores alaban el gran trabajo de caracterización. "No pareces tú", le han dicho en algunos de los comentarios.

Por otro lado, Frank Blanco ha presentado esta tarde 'Zapeando' convertido en el Joker de Batman, mientras que Miki Nadal ha rememorado una de las escenas más icónicas de la gran pantalla con su disfraz de un congelado Jack Torrance en 'El Resplandor'. Además, Ana Morgade se ha transformado en Annabelle, Quique Peinado en Michael Myers y Anna Simón en Valak.