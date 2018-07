Cristina Pedroche denuncia insultos en redes por llevar un vestido en 'Zapeando'

Cristina Pedroche ha vuelto a defenderse de los brutales ataques recibidos en redes tras su última aparición en ‘Zapeando’. La colaboradora lució un vestido por el que ha sido duramente insultada, tal y como ella misma denuncia en su cuenta de Instagram, donde ha escrito un alegato a favor de ponerse “lo que me salga del unicornio”.

“Hoy me he puesto este vestido en ‘Zapeando y he tenido que aguantar que en redes me digan: “puta zorra”, “putona”, “buscona”, “guarra”, “se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención”, “y luego va de feminista”, “enseña el cuerpo porque no tiene cerebro”, “no por enseñar carne eres mejor artista”...”, recogía Pedroche en un post acompañado de una foto con el vestido que había llevado.

La colaboradora ha resultado que este tipo de insultos los aguanta “hoy y todos los días”, y aunque asegura que le “resbalan”, se apena por vivir “en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas”. La foto que ha colgado a su perfil ha sido respondida por compañeros como Chenoa, que le ha preguntado donde comprarlo “para ponérmelo todos los días”.