Cristina Pedroche desmiente que diseñe las prendas de las que es imagen

Cristina Pedroche ha querido dejar muy claro a través de su blog de Hola.com que ella no ha participado en el diseño de las nuevas prendas de Dear Tee, firma para la que colabora. Como expresa en sus declaraciones, Pedroche se ha querido adelantar a las posibles críticas con esta reciente publicación, donde explica que solo aportó ideas.

Harta de que la censuren por todo -"Haga lo que haga me critican, hasta por leer un libro al sol", asegura-, Cristina Pedroche ha decidido darse prisa en aclarar ella misma su aportación al diseño de las prendas. Pero, ¿por qué Pedroche ha querido colaborar con Dear Tee? "Estimada Camiseta" nace fruto del amor y el respeto por la moda. Sus fundadores aseguran que sus creaciones son producto de un proceso creativo selecto y el tratamiento de los materiales más cuidados.

PRENDAS CONFECCIONADAS EN PORTUGAL

Pedroche se ha unido a la iniciativa por las camisetas con mensaje de la mano de esta marca europea confeccionada desde Portugal. Está muy contenta con el resultado, pues han conseguido mejorar las ideas brindadas por la presentadora. Aclara su labor y explica: "Lógicamente yo no he dibujado nada, he tenido reuniones con ellos en las que les he contado todas las ideas que tenía en mi cabeza".

La presentadora de La Sexta se ha apresurado a aclarar que no es diseñadora harta de que se la critique por todo. Una de las últimas polémicas, que se unen a las consabidas -y reiteradas- polémicas por sus vestidos de Nochevieja, le ha tocado de soslayo, porque en realidad ha sido en el restaurante StreeXo de Londres, de su marido, el cocinero David Muñoz. El local del chef, que está muy de moda en la capital británica, ha recibido críticas gastronómicas muy negativas por su cocina "provinciana y desfasada".