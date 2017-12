Cristina Pedroche vuelve a confiar en el diseñador de Pronovias para las Campanadas

Ya queda menos para Nochevieja y también para que se desvele uno de los secretos mejor guardados: ¡cómo será el vestido que lucirá Cristina Pedroche. La colaboradora de Zapeando (La Sexta), que será la encargada de dar las uvas en Antena 3 junto con el chef Alberto Chicote, ha dado alguna pista en su blog de cómo será la prenda que colapsará Twitter el día de Año Nuevo.

Repetimos felizmente en las Campanadas ha titulado su post la presentadora de Atresmedia, de 29 años. "No será ni negro ni amarillo, y tampoco iré en vaqueros", ya había anunciado. Además, como el año pasado, volverá a confiar para la ocasión en Hervé Moreau, el director artístico de Pronovias. "Si algo funciona bien hay que repetir e intentar mejorar aún más, ¿no?", rememora la mujer del cocinero Daviz Muñoz, que hace casi un año dejó pasmada a la audiencia con el modelo bañador de estrellas.

"Nunca dudé de la marca que este año me vestiría de nuevo en las Campanadas. (...) Era imposible hacerlo con nadie que no fuera Hervé, el diseñador de Pronovias. Siempre consigue llevar mi idea loca (ya pasada por el filtro de Josie) a un nivel mágico. Esto funciona así. Yo le paso una idea clara pero con mil detalles y Hervé me escucha atentamente, lo mete todo en una batidora, mete sus polvos mágicos (que es básicamente su creatividad) y siempre acierta. Siempre me presenta algo más espectacular de lo que yo me había imaginado".