Cruce de dardos en 'AR' entre Gabriel Rufián y Arcadi Espada tras su polémico artículo

Gabriel Rufián y Arcadi Espada se han reencontrado después de que el escritor le dedicara unos polémicos y malsonantes comentarios en su último artículo en el diario El Mundo. El escrito llegaba después de la tensa comparecencia del expresidente Aznar sobre la presunta financiación irregular del PP.

"Aznar se equivocó. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: "La polla, mariconazo, ¿cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?", mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara", reza el artículo de Espada. Un irónico Gabriel Rufián le respondió en Twitter: “de un golpe, Arcadi”.

Cuando todo parecía haber quedado ahí, ambos han protagonizado un cara a cara en ‘El programa de Ana Rosa’, donde el escritor colabora como tertuliano y el diputado de ERC era entrevistado a través de una conexión en directo.

"¿Para qué sirve una comisión si al final no investiga nada? Porque no es más que un toma y daca entre partidos políticos enfrentados", preguntaba la presentadora del espacio, a lo que Rufián respondía con sorna: "Para que se cabree mucho gente como Arcadi Espada. Con eso ya vale la pena".

Ana Rosa daba la palabra al colaborador, que no se quedó callado: “Gabriel, a ti te gusta el mambo...”, le espetó. “Quiero felicitar a Arcadi por su artículo, porque se ha superado a sí mismo. Y es difícil", afirmó el político. El escritor continuaba: "Me ha contestado con sus preferencias. Ha dicho que "De un golpe" y no me extraña, siendo usted un golpista", afirmó, provocando la risa de Rufián: "Esa ha sido buena, ha estado bien traída", zanjaba.