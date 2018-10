Cruce de pullitas entre Cristina Pardo y Rafael Hernando en laSexta: "Ha sido más preguntona y menos agresiva"

De sobra es conocido el inconfundible estilo de Cristina Pardo a la hora de hacer entrevistas, realizando preguntas incómodas pero necesarias para llegar al fondo de la cuestión. Por este motivo, la presentadora ha protagonizado en el pasado más de un desencuentro con Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, a quien este domingo volvió a entrevistar en 'Liarla Pardo'.

Durante la conversación, en la que se trataron temas como la gestión de Pablo Casado al frente del PP, la exhumación de Franco o el aumento de apoyo a VOX, no hubo ninguna salida de tono. Algo que sorprendió a la propia Pardo, que despidió a su invitado con un toque de humor: "Creo que es la primera vez que hablamos y no discutimos, no sé si es que le sienta bien estar en la oposición".

Una frase que dio lugar a un duelo de pullitas entre ambos en el que no faltaron las risas. "A lo mejor es que esta vez usted ha sido más preguntona y menos agresiva. Cristina, ¿está floja?", respondió Hernando mientras el público en plató aplaudía. Pero la presentadora no se quedó atrás y le devolvió el dardo: "Supongo que a mí me afecta que sus escándalos de corrupción no estén todos los días en primera página, y a usted también".

"Eso está superado, ahora quedan otros escándalos de corrupción como los ERE y tal que se están juzgando, ya sabe usted", se defendió Hernando antes de que Pardo zanjara la conversación: "Ojalá esté superado, sería bueno para todos".