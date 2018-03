Daniela Vega, la nueva heroina trans

Chile tiene una nueva heroina: Daniela Vega, la actrix transexual protagonista de 'Una mujer fantástica', la cinta ganadora del oscar a mejor película de habla no inglesa que ha amplificado en Chile el debate sobre la necesidad de una ley de identidad de género, una asunto que está encallado en el Congreso.

La propia presidenta chilena, Michelle Bachelet, participó este jueves, día de la mujer, en un acto en Santiago de Chine con mujeres y tuvo a su lado a Daniela Vega, de 28. "Tengo que rendir un homenaje a esta mujer que nos llena de orgullo",señaló.

La noche anterior Bachelet recibió en el palacio de la Moneda, la sede del Ejecutivo, al equipo de la película y les felicitó "efusivamente" por el éxito logrado. A la recepción acudieron el director, Sebastián Lelio, el productor Pablo Larraín, el guionista Gonzalo Maza y Daniela Vega y todos ellos destacaron la "urgencia" de que haya una ley de identidad de género que defienda los derechos lgtbi. "Daniela ha sido la embajadora entre la película y la realidad. Y es muy emocionante cuando el cine tiene la potencia de desbordarse", señaló el director a propósito del debate abierto en Chile.

"La gente trans ha existido desde el día uno de la humanidad. Esta película propone dónde están los límites de la empatía, qué amores son o no conquistables y quién pone esa barrera. Esta película lo que hace es cuestionarse cosas", explicó Vega a los periodistas.

Rebeldía, resistencia y amor



'Una mujer fantástica' cuenta la historia de Marina, una mujer trans que enfrenta a los problemas que surgen tras ver morir a su pareja de manera inesperada. Habla de prejuicios, de maltrato y de acusaciones frente a la dignidad de una mujer que solo quiere despedirse del hombre al que ha amado y luchar por lo que le pertenece. Desde que comenzó su exitoso recorrido por vario festivales de cine ha fomentado la visibilización de esta realidad, que en muchos países no se respeta. En Chile, a pesar del éxito de la película y del oscar, tampoco.

"En mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad y el reloj corre y la gente se va esperando eso", recordó Vega, que interpeló a los parlamentarios que llevan cuatro años debatiendo una ley de identidad de género que establezca los mecanismos para que las personas trans puedan cambiar su sexo legal. "La tramitación se ha ido postergando y esta ley se podía haber despachado en seis sesiones", denunció la intérprete, que ya recogió el premio Goya a mejor película iberoamericana al grito de "Rebeldía, resistencia y amor".