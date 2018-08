Dave Grohl se multiplica por siete en su último proyecto en 'solitario'

Dave Grohl, el líder de Foo Fighters, nunca dejará de sorprendernos. En su último proyecto se multiplica, literalmente. Ni uno ni dos ni tres. En el vídeo ‘Play’, una odisea de rock progresivo instrumental, aparece desdoblado hasta siete veces. Y es que el también exbatería de Scream y Nirvana toca todos los instrumentos.

‘Play’ es la última excentricidad de un músico inquieto como pocos, y entronca de alguna manera con el primer disco de su banda, el homónimo ‘Foo Fighters’ (1995), grabado íntegramente por Grohl con la única ayuda del productor Barrett Jones -el líder de Afghan Whigs Greg Dulli solo aportó un solo de guitarra- en los estudios Robert Lang de Seattle.

El título ‘Play’ hace referencia a tocar un instrumento, pero ‘play’ también significa jugar. Así entiende Grohl la música y algo de eso hay en este sorprendente proyecto, un ejercicio rebosante de pasión por rock'n'roll y cuyo principal objetivo es evangelizar a los más jóvenes”. Para cualquier músico, joven o mayor, un bonito estudio lleno de instrumentos es como una parque infantil”, explica Grohl en un momento del documental.



La primera parte del proyecto, que va acompañada de una página web interactiva, contiene un relato narrado sobre “el amor por la música y la relación de por vida con un instrumento” y entrevistas con varios niños y jóvenes de la escuela San Fernando Valley (California) que están aprendiendo a tocar algún instrumento.

El autor de himnos superlativos como 'Everlong', 'My Hero' o 'Best of You' ya hace tiempo que no limita su actividad a girar y publicar álbumes al uso. “Muchos músicos siempre estamos buscando otro desafío; nunca te sientes del todo satisfecho”, confiesa en ‘Play’ el también responsable de ‘Sound City’ (2013) y ‘Sonic Highways’ (2014), dos documentales musicales de visionado obligado entre los amantes de la música de guitarras.

En el apartado estrictamente musical, la pieza instrumental hará las delicias de los seguidores de bandas clásicas como Rush -los padres del progresivo- y Led Zeppelin -Grohl siempre ha declarado su devoción por la banda propulsada por las baterías de Johan Bonham- y verá la luz en forma de vinilo el 28 de septiembre.