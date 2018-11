Demi Lovato se deja ver

Demi Lovato, de 26 años, se está recuperando de la sobredosis que estuvo a punto de costarle la vida el pasado 24 de julio. La artista ingresó en un centro de rehabilitación hace 90 días tras recibir el alta hospitalaria. El portal 'TMZ' ha publicado la imagen de la joven sentada en el asiento de copiloto en el interior de un vehículo. Conduce el gurú de la moda Henry Levy, fundador de la marca Enfants Riches Deprimes, en la que sería una salida para cenar en un restaurante.

Demi Lovato deberá permanece en rehabilitación, como mínimo, hasta el año que viene, según explicó un amigo de la familia. En agosto, la cantante rompió el silencio sobre su situación personal en una carta abierta a sus seguidores en la que les agradecía todo su apoyo. "Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y no lo he hecho aún. (...) Voy a seguir peleando". Desde entonces no ha publicado ni declarado nada ni en sus redes sociales ni en ningún medio de comunicación.

La que fuera niña Disney ya explicó anteriormente que a los 17 arrancaron sus problemas y a los 18 años vivió una etapa muy oscura. Lo explicó en un documental ampliamente difundido. "Entonces camuflaba la cocaína en los aviones, en los baños, a medianoche. Y nadie lo sabía. No era capaz de estar sobria. O estaba drogada o pensaba en las drogas. Mi padre fue un adicto y un alcohólico y supongo que quise saber lo que encontró en las drogas y en el alcohol", contaba en el documental. Otro de sus retos ha sido luchar contra la bulimia.