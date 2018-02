"Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero ser madre"

A Eva Ugarte la hemos podido ver básicamente en cortometrajes y en algunas series, como 'La pecera de Eva' (T-5), 'Impares' (A-3), 'Ciega a citas' (Cuatro)... y las más recientes, 'Velvet' (A-3) y 'Bajo sospecha' (A-3). En 'Mira lo que has hecho', la nueva comedia de producción propia de Movistar+, interpreta a Sandra, la pareja de Berto Romero. Asegura que el proyecto le ha llegado en un momento personal "perfecto". Aunque aún no es madre, ahora ya puede hacerse una idea de lo que ello supone.

A diferencia de Berto Romero, usted no tiene hijos… No, pero soy supertía. Tengo un sobrino de 2 años y justo antes de empezar a grabar la serie me enteré de que venía otra sobrina, así que soy supertía. Pero tengo gatas [ríe].

¿La serie le puede haber estimulado cara al futuro? Me ha servido como 'training' para ser madre. Realmente, he parido.

Pero no se habrá podido inspirar en su propia vida para construir el personaje de Sandra. En este trabajo, a veces, entras en un proyecto y encuentras muchas similitudes, porque habla de la vida. Hay varios momentos durante los seis capítulos que sí están basados concretamente en mi vida personal de una manera como le pasa a Berto. Ha habido escenas que he dicho: "¡Uy!". Por ejemplo, en el hospital… Volver a vivir, siempre desde la comedia, algunos momentos ha sido como una especie de constelación.



Berto Romero y Eva Ugarte, en una foto promocional. / MOVISTAR+

¿Sandra está basada en alguien cercano a usted entonces? Casualmente, al principio, yo me decía: "¿Cómo voy a construir a Sandra?". Ella es anestesista, y mi hermana, médico. Mi hermana también es la mayor de la casa, porque somos tres y yo soy la mediana. Con Sandra sí hay similitudes, pero el personaje se ha creado mucho en base a lo que hemos ido trabajando. Cuando empezamos las semanas de ensayos, yo me había hecho como un esquema y había buscado hasta el significado del nombre de Sandra –la protectora del hombre–, un listado de características, una especie de estructura para presentar algo en los ensayos. Cuando leí los guiones, la historia estaba muy clara y hasta ya se veía el tono de comedia. Berto y Carlos [Carlos Therón, director de la serie] se comunicaron conmigo y me dijeron: "Preséntanos propuestas…" Y ese es el mejor regalo que se le puede hacer a una actriz.

¿Y las presentó? Yo llevé muchas, pero ya en la semana de ensayos me di cuenta de que la serie se iba generando a medida de lo que iba pasando… Aunque Carlos no ha perdido en ningún momento la visión de los seis capítulos, que hemos grabado como una película.

Desde el punto de vista del actor, ¿es complicado seguir ese plan de trabajo? A veces, al ir a tantos lugares en un mismo día, uno va perdiendo la referencia y el tono. Pero la serie es como la vida: nos pasa de todo. Nos van a ver cabreados, cariñosos… Antes me preguntaba si está basada en mi vida. Pues claro, evidentemente, en la vida, en mi vida y en la de mis amigas, mis familiares… Hay cositas concretas que tocan la fibra personal, porque están muy basadas en experiencias que yo misma he vivido. Y puedo entender más a Sandra al tener la figura de una hermana médico en la familia. Con todo este caos que viene cuando se tiene un bebé, Sandra es la que, de alguna manera, pone límites. Está muy bien elegida la profesión de anestesista, porque pone anestesia a esta situación. Es muy humana y ella se exige mucho, mucho, mucho. Cree que puede llevarlo todo y la supercaga muchas veces.

¿Qué veremos en la serie? Es un ciclo perfecto. Empieza con el parto, porque se habla de la vida y porque eso es lo primero que hay, y se ve a la pareja siete años antes, cuando se conoce, y siete años después, cuando el hijo, Lucas, ya ha crecido. Y asistimos también a un año y medio o dos años de transcurso de la vida del pequeño.

Después de lo que le ha tocado vivir en la ficción, ¿le han entrado ganas de ser madre o, al contrario, le da pánico? Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero ser madre. Y estoy muy conectada con la serie. Donde más me toca a mí personalmente la serie es en el tema de los niños. Eso es lo que más me emociona en mi vida desde pequeña: yo quiero ser actriz y cuidar niños. Este proyecto es como decir: "¡Guau!, ¿qué ha pasado?" Se han puesto todos los ingredientes para disfrutarlo.

¿Qué ha representado trabajar al lado de Berto? Si el rodaje duraba 10 horas al día, había una media de seis horas, sin exagerar, que eran risas. Hubo también momentos muy duros, como en todos los rodajes de trinchera y en todas las experiencias en las que uno decide entregarse. Tengo la suerte de que vivo en Madrid y venía a Barcelona concretamente a hacer esto. Me volqué las 24 horas del día y pasé por todas las emociones. En dos meses de tu vida puede haber experiencias muy tranquilas o puede venir todo de golpe. Ocurrió esto último y creamos una familia: al estar rodando una historia familiar, la familia es lo que nos unía a todos.

Con 'Mira lo que has hecho', es la primera vez que hace una incursión larga en el género de la comedia. ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo siempre he sido muy payasa desde el colegio. Es verdad que a mí me daban drama y decía: "Es que yo… Pero ya llegará...". Y, por fin, llegó ese momento de poder hacer la comedia que a mí me gusta, que es esta.

¿Tiene ganas de seguir por este camino? Sí, todo el rato. Es imposible parar ya. Con 'Mira lo que has hecho', ha habido un antes y un después.

No habrá sufrido mucho con la experiencia. Es que me ha llegado en un momento personal perfecto. Ahora tengo toda la experiencia vivida para meterme en esto. No hemos sufrido y, si lo hemos hecho, al final siempre nos hemos reído.



Berto y Eva Ugarte, con Chete Lera, en una imagen de la serie. / MOVISTAR+

Cuénteme alguna anécdota… Todos los días habrá tomas falsas. ¡No se las pierda! Pasa de todo. La primera semana estábamos todos muy nerviosos, muy luminosos y muy emocionados. Estábamos grabando el 'flashback', que es la escena en que Berto y Sandra se conocen. Hay un momento en que hay una traca de petardos. Y yo no sé qué le pasó a mi cerebro que empezó a emitir la 'n', y todo el rato decía: "Tranca en tus narices". ¡Hasta 12 veces! Y escenas de coche y de embrague, que estás nerviosa y no puedes arrancar... Ha habido muchas anécdotas que en ese momento las sufres y hasta quieres llorar, porque crees que eso no te puede estar pasando a ti, pero siempre nos hicieron llorar de risa.

¿Cómo fue el rodaje con niños? Los niños no se van a ver. Son una referencia. Se les ha cuidado mucho. Ha sido algo muy emocionante, porque los niños es sí o no. Si es sí, todo es a favor, y si es no, da igual lo que les hagas o lo que les calmes… Lo que yo he aprendido en este rodaje es que si el niño dice que no, pues no se rueda. En ningún momento se ha presionado. Cuando han venido críos pequeños, ha habido las tomas y el tiempo justo y necesario, y se les ha tratado con mucho amor.