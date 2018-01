Desnudos polémicos por el Goya

Se acerca la gran noche del cine español, el próximo sábado 3 de febrero, con la gala de entrega de los premios Goya y la revista de moda 'Harper's Bazaar' ha calentado motores en su número de febrero con un portafolio del fotógrafo Féliz Valiente en el que algunos de los candidatos a hacerse con el codiciado cabezón han posado desnudos para la publicación.

Unos muestran más y otros menos, pero el resultado, en blanco y negro, está a la vista. Por las páginas aparecen Lola Dueñas, nominada a mejor actriz de reparto por la película No sé decir adiós, y Pol Monen, que aspira al premio a mejor actor revelación por Amar y que posa también muy natural.

En el reportaje titulado 'Los Goyas al desnudo' también aparecen Belén Cuesta, Anna Castillo, Nathalie Poza, Marta Nieto, Eloi Costa, los intérpretes de 'Abracadabra' Maribel Verdú y José Mota, el protagonista de 'El autor' Javier Gutierrez, además de Adelfa Calvo, Adriana Paz y los actores de Estiu 1993 Bruna Cusí y David Verdaguer.

Envidia sana

La publicación no ha estado exenta de polémica. La actriz Itziar Castro, nominada al Goya por su interpretación en la película Pieles, dirigida por Eduardo Casanova, ha criticado a 'Harper's Bazaar' por no contar con ella para el reportaje fotográfico.

"Estoy entre triste, enfadada y orgullosa de mis compañeros y amigos que salen divinos. ¡Envidia sana!. Me hubiera encantado hacerlas, pero se ve que no tengo el cuerpo deseado. Eso sí, son brutales las fotos", explicaba la actriz catalana en un tuit. Itziar Castro, que pesa unos 130 kilos, ha sido atacada en más de una ocasión en las redes sociales por su imagen.

Estoy entre triste, enfadada y orgullosa de mis compañeros y amigos que salen divinos! Envidia sana! Me hubiera encantado hacerlas pero se ve q no tengo el cuerpo deseado para @harpersbazaarES pq ni se me preguntó. Eso si son BRUTALES las fotos 😍 https://t.co/MBhtTkZDoO