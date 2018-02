La directora ejecutiva de YouTube quita hierro a la polémica con Logan Paul

La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, ha quitado hierro a la polémica que rodea al 'vlogger' estadounidense Logan Paul, eliminado de la plataforma Google Preferred a principios de enero por compartir un vídeo haciendo bromas junto a un hombre ahorcado en el ‘bosque de los suicidios’ de Japón.

Para Wojcicki, la suspensión del ‘youtuber’ es solo temporal. Para una suspensión definitiva se deben cometer "tres strikes" o faltas graves. Asimismo, la directora ejecutiva de la plataforma ha puesto sobre la mesa la subjetividad de los conocidos como contenidos inapropiados: “Lo que tú piensas que es de mal gusto no tiene porqué ser necesariamente de mal gusto para otros”, ha explicado en el marco del encuentro Code Media, unas conferencias sobre legalidad, tecnología, distribución y monetarización de los contenidos digitales celebradadas en Huntington Beach, California. “Necesitamos leyes consistentes, para poderlas aplicar de manera consistente a millones de vídeos, millones de creadores”, ha añadido.

Estas declaraciones de la gerente general de la compañía contrastan con el comunicado de Youtube compartido hace unos meses cuando surgió el polémico vídeo de Paul junto a un hombre ahorcado en el bosque de Aokigahara. Entonces Youtube fue claro: Logan Paul violó las directrices de la compañía. "Esperamos más de los creadores que construyen esta comunidad, y estamos seguros que vosotros también”, tuitearon los responsables de la plataforma de vídeos.

Suicide is not a joke, nor should it ever be a driving force for views. As Anna Akana put it perfectly: "That body was a person someone loved. You do not walk into a suicide forest with a camera and claim mental health awareness."

We expect more of the creators who build their community on @YouTube, as we’re sure you do too. The channel violated our community guidelines, we acted accordingly, and we are looking at further consequences.