La doble de Trump es gallega

Desde hace una semana, la gallega Dolores Leis, de 64 años y vecina de la localidad de Nantón -un pueblo coruñés de menos de 500 habitantes- ha saltado a la fama por su gran parecido con el político más famoso del mundo: Donal Trump. Y todo, gracias a la periodista de La Voz de Galicia Paula Vásquez, que fue la que encontró el parecido razonable de la campesina.

Vásquez se encontraba el pasado día 19 en la zona donde vive y trabaja el campo Leis, recogiendo información sobre las precipitaciones caídas en las últimas semanas y las consecuencias que estas habían tenido sobre las cosechas. Cuando ya se iba, sacó una fotografía y la puso en su cuenta de Instagram.

"La subí porque me gustaron la estructura, el contenido y el color, pero no me había dado cuenta del parecido, en persona no es para tanto", ha asegurado la periodista, a raíz del revuelo causado. Sin embargo, "cuando empezaron a decirlo pensé: Pues sí, sí que se parece", ha asegurado la periodista.

"El color de pelo"

"Fueron mis hijas las que me contaron que la foto andaba por ahí. Yo creo que es por el color de pelo porque en otra cosa no tenemos parecido", bromea Dolores Leis, tras ser consciente de lo famosa que se había hecho. "Ay, si fuéramos familia de Donald Trump", ha asegurado en tono de guasa su hija Ana Silvarredonda.

La imagen de Leis ha saltado a la fama nacional e internacional. E incluso ha dado el salto al otro lado del charco: medios de comunicación como el diario La República de Perú o la revista estadounidense Newsweek han tratado el tema de la doble de Trump. También la televisión estadounidense en español Univisión ha informado de su gran parecido con el presidente estadounidense.

Pero, a pesar del interés que ha generado, Leis no quiere que la vuelvan a fotografiar y prefiere que el tema de su posible parentesco con Donald Trump se quede en una anécdota. Su hija Ana ha asegurado que "toda esta gente que ha venido ha sido muy amable con mi madre, pero también entiendan que ella no quiere salir" ha añadido.