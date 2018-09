Dolores O'Riordan murió ahogada en la bañera tras una intoxicación etílica, según Sky News

La investigación sobre el fallecimiento de la cantante de 'The Cranberries', Dolores O'Riordan, señala que murió "ahogándose a causa de una intoxicación etílica", según ha informado la cadena Sky News. La investigación ha determinado que la muerte en una habitación de hotel el pasado enero "fue un accidente". La cantante apareció muerta en la bañera de la habitación.

An inquest has heard The Cranberries singer Dolores O'Riordan died in January by drowning due to alcohol intoxication