'¿Dónde estabas entonces?' se despide sin saber todavía si seguirá

'¿Dónde estabas entonces?' llega este martes, 27 de febrero (22.30 horas), a su última entrega sin tener confirmada todavía una segunda temporada, pese a sus estimables cifras de audiencia. El espacio nostálgico presentado por Ana Pastor arrancó como una moto en La Sexta, pero fue luego decayendo al verse castigado por programas punteros de otras cadenas. Contra viento y marea, se ha ido haciendo un hueco en la parrilla hasta anotar una cuota media del 7,8% que, en circunstancias normales, debería garantizarle su continuidad. Pastor se muestra "optimista" de un nuevo formato con el que está encantada.

"Estoy fascinada con los 80 porque en semanas como estas me ha ayudado a aprender y a valorar más algunas de las cosas que se han hecho en España: he aprendido un montón", confiesa la periodista madrileña, extrañada de que "un país recién salido de una dictadura pueda ser mucho más tolerante y abierto en algunas cosas que ahora, con sucesos como lo de la censura en Arco". El programa se convirtió en noviembre en el mejor estreno de La Sexta en dos años, con una cuota del 12,2% y más de 2 millones de espectadores. Pero llegó el parón de Navidad y ya nada fue igual. "Es verdad que después de las vacaciones navideñas entramos siempre en un territorio muy competitivo, con el fútbol, los estrenos y encima la vuelta de ‘Cuéntame…’, pero cualquier noche es dificilísima para un producto de este tipo", advierte.

Por eso le pareció "bien" que La Sexta cambiara el jueves como día de emisión por el martes. "Nuestro público es a priori parecido al de ‘Cuéntame…’ porque es una mirada hacia atrás y lo que hace la cadena es cuidar sus productos. Yo lo hablé con ellos y me pareció estupendo", recuerda. Pero ese cambio no ha dado los resultados apetecidos por la fuerte competencia. "El martes parecía a priori un buen día porque no había nada, pero de repente metieron la gala especial de ‘OT’ (TVE), el estreno de ‘Cuerpo de elite’ (Antena 3), el fútbol… Eso son cosas inesperadas", argumenta.

Utilizado en los colegios

De todos modos, la colaboradora de EL PERIODICO considera que ese 7,8% de media (1,3 millones de espectadores) "está muy bien". "Este es un programa muy de televisión pública que hay que hacer y agradezco a la cadena que haya mantenido el programa en semanas difíciles que hay estrenos o fútbol", subraya. Pastor está muy orgullosa de que varios institutos le hayan dado a este formato un barniz docente: "Nos han escrito para decirnos que ponen el programa para comentarlo y aprender nuestra historia más reciente".

En cuanto al futuro de '¿Dónde estabas entonces?', se muestra cauta pero confiada. "Estamos en ello y vamos a intentarlo: yo soy optimista porque creo que los años 90 hay que contarlos". El programa llega en su despedida a 1989, un año marcado por la corrupción y la entrada en vigor de la Ley de Objeción de Conciencia. "Veremos a dos insumisos que sufrieron las consecuencias de su decisión y que hablan de cómo ha evolucionado este país", adelanta Pastor.