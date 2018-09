'El Paisano' se despide de Pablo Chiapella y estrena nuevo presentador en su segunda temporada

'El paisano' ha cumplido las expectativas de TVE en la noche de los viernes, motivo por el que el programa regresará con una segunda temporada pero con una importante novedad. Pablo Chiapella no repetirá al frente del espacio producido por Brutal Media debido a otros compromisos laborales que le impiden compaginar su labor como presentador en la cadena pública, según informa El Confi TV.

No obstante, TVE y la productora no han perdido el tiempo y ya han encontrado a la persona que sustituirá al actor de 'La que se avecina' y que se encargará de recorrer los pueblos más pequeños de España en la nueva temporada de 'El Paisano'. Se trata de Edu Soto, que regresará de esta forma a TVE un año después de presentar el fallido 'El árbol de los deseos'.

Ahora, el actor y humorista tiene como reto convivir con los vecinos de diferentes localidades durante 48 horas antes de despedirse de ellos con un monólogo, en el que utilizará las historias y las anécdotas que los protagonistas de los distintos pueblos le cuenten a lo largo de cada entrega.

'El paisano' cerró su primera temporada en La 1 el pasado 11 de agosto con una media del 11,4% y 1,6 millones de espectadores, un dato que a pesar de no destacar en exceso, se sitúa por encima de la media de la cadena. Además,fue la opción líder durante varias de sus entregas y rozó los 2 millones de televidentes en algunas de ellas, convirtiéndose en uno de los aciertos de TVE.