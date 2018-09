'El puente' (#0) vuelve a conquistar a las redes sociales: "Qué programón"

Imagenes de los primeros episodios de la segunda edición de El puente. / #0

#0 estrenó este pasado domingo la segunda temporada de 'El Puente'. En líneas generales, el docu-reality presentado por Paula Vázquez regresó a la programación del canal exclusivo de Movistar + volviendo a recibir críticas muy positivas por parte de los espectadores en las redes sociales.

Durante este domingo y a través de la etiqueta #ElPuente, HT que se convirtió en Trendic Topic en nuestro país, muchos tuiteros aplaudieron los giros narrativos de los nuevos epísodios, la gran calidad de su realización e imagen, su playlist musical y la labor de Paula Vázquez, entre otras cosas.

The House Of The Rising Sun, The Animals , las imágenes bellísimas y un puente por construir #ElPuente @cero

B R A V O 🔝👏⛩🚣‍♂️🚣‍♀️🌁