'El puente' regresa a #0 con Paula Vázquez: "Volver a la televisión me ha resucitado espiritualmente"

La bahía de Halong (Vietnam) será el lugar en el que se desarrollará el transcurso de la segunda edición de 'El puente' en #0. Desde esta noche (22:00 horas), Paula Vázquez vuelve a ponerse al frente de la nueva temporada del formato producido por Zeppelin TV ('Gran Hermano', 'Fama a bailar') en el que los giros narrativos inesperados, la construcción de un puente más largo en menos tiempo y un entorno hostil con un clima cambiante serán las principales novedades, que podrá verse completo bajo demanda desde su estreno este domingo.

YOTELE ha hablado con la presentadora gallega sobre su experiencia en Vietnam durante la grabación de la segunda edición del 'El puente', sus expectativas con la segunda edición de 'Fama a bailar' y su amplía trayectoria en televisión.

Te has convertido en uno de los referentes de #0 tras las primeras ediciones de ‘El puente’ y de ‘Fama a bailar’. ¿Cómo te sientes?

Muy feliz. Ha sido un karma para mí. Me estoy reencontrando con un equipo de gente con el que ya colaboré en Cuatro y, sobre todo, en Zeppelin TV, con los que empecé con 20 años. La manera de pensar de Fernando Jérez (Director de #0 y de Producción Propia de Movistar +) es muy afín a la mía y ‘El juego del Euromillón’ ya lo hacía con Zeppelin. Es como volver de nuevo a la universidad y sentir que reconoces cada rincón y cada una de las personas que han estado ahí.

Es una estructura que te da mucha seguridad porque puedes hablar de tú a tú con el equipo. Como cuando empezabas. A mí, sobre todo, lo que más confianza me da es que cuenta con un equipo de profesionales que hacen que tú trabajo sea muy sencillo. Te lo han todo hecho. Ya lo decía al principio con ‘Fama a bailar’, que era como el novio del que te enamoraste y de repente vuelve a tu vida para decirte que se quiere quedar contigo.

Llega la segunda temporada de ‘El Puente’. Además de cambiar la Patagonia argentina por Vietnam, ¿cuál crees que ha sido la principal novedades del formato en estos nuevos capítulos?

Diría que esta temporada ha sido más dura para el equipo y para los concursantes. La localización es espectacularmente fotogénica, pero las corrientes son muy fuertes. Se van a encontrar con muchos problemas.

En realidad, al que le gustó ‘El puente’ se va a encontrar con ese formato que le gustó, que son personas compitiendo por alcanzar una meta, y a partir de ahí, dividirse el premio. Pero, hay giros de tuerca durante el programa que van a hacer que ni los espectadores ni los concursantes crean que están viviendo el mismo programa.

🙌¡¡YA HA COMENZADO LA CUENTA ATRÁS!!🙌

📣5 días para poder disfrutar de la T2 de #ElPuente junto a @PaulaVazquezTV

📣 Estreno de doble episodio el DOMINGO 23, a las 22 H, en @cero

📣 Estreno de la temporada completa, ese mismo día, en @MovistarPlus pic.twitter.com/ZhJ1tXDyTj pic.twitter.com/z0ezRGsEZu — El Puente en Movistar+ (@ElPuenteCero) 18 de septiembre de 2018

¿Has visto el programa ya montado?

No, y voy a intentar no verlo del tirón bajo demanda porque me apetece disfrutarla con mis amigos que lo están viendo desde casa.

¿Nos puedes adelantar algo sobre los concursantes?

Quizás la gente se puede identificar con muchos de ellos. Por ejemplo, tenemos a Beyonce, pero, en este caso, ella es una modelo que llegó a España hace 12 años en patera. Es una modelo espectacular y dentro del programa se enfrentará al mar, uno de sus mayores miedos. Además, también tenemos a un guardia civil y mosso d’escudra que trabajan mano a mano.

Esta es la segunda edición ‘El puente’. ¿Los concursantes ya saben a dónde van?

Ellos saben que hay un tesoro y que, en el caso de que lleguen al final, tendrán que decidir entre todos quién será el ganador del premio. Eso sí que se conserva. Pero, precisamente para que no vinieran sabiendo ya todas las estrategias que debían de seguir y para que el programa no fuese aburrido, a partir de un momento, empieza a haber giros que hacen que cambie lo que están hablando cuando menos se lo esperan.

Para quiénes no hayan visto el programa, sigue tratándose de un reto que consiste en la construcción de un puente. A partir de ahí, ves el valor de la gente al descubrir quién construye, quién ayuda y quién no. Sigue siendo un reality en el que respetamos la vida privada, ya que no metemos las cámaras en las habitaciones porque no nos interesa eso. Bastante enriquecido está el programa en sí.

¿Qué es lo que más te dice la gente cuando ve ‘El Puente’?

Lo que más me dicen es que parece que están viendo una serie por como está contada, por las imágenes, por la realización… Es de lo que más orgullosa estoy. Cuando hablo del programa, lo hago de la imagen que proyecta y de cómo el reality ha dado un cambio brutal de repente. Es un programa que te deja con la boca abierta hasta el último segundo porque no es el típico programa que vas viendo expulsados y ya, más o menos, ves los preferidos. No hay manera en este programa de saberlo.

Decía Álvaro Díaz (Director general de Zeppelin TV) que las condiciones de trabajo en Vietnam han sido muy diferentes a las que teníais en la Patagonia, siendo aún más duras para ti y para el equipo. ¿Cómo han sido de duras?

‘El puente’ es un programa que para llevarlo acabo y encontrar esas localizaciones requieren un esfuerzo brutal. Allí ves a un equipo de profesionales trabajando durante muchas horas mojados, con mucho frío, con pulgas y chinches y durmiendo en barcos de madera.

Te vimos subida a una roca de bastante altura para grabar el teaser que vimos en la gran final de ‘Fama a bailar’. ¿Cómo lo hicisteis?

Contamos con la ayuda de dos especialistas para grabar ese vídeo. Tuvimos que escalarlas con guantes porque esas rocas tenían unos cortes que son bastantes afilados.

¿Qué anécdota nos puedes contar de vuestra estancia en Vietnam durante la grabación de la segunda temporada de ‘El Puente’?

Nos encontramos con una cultura muy diferente. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, que dónde alguien muere, los familiares del fallecido ponen un circulo de piedras para señalizar su tumba. Sin saberlo y pensando que era un lugar donde había hecho fuego, me situé en la tumba de una niña y vino su familia a decírmelo.

¿Echas de menos la Escuela de ‘Fama a bailar’? ¿Tienes ganas de volver?

Sí. La Escuela nos ha dado la vida a muchos. Dio una imagen muy real de escuela. Es un sitio muy auténtico porque no te da la sensación de estar en un decorado. De hecho, los grafitis son reales y están protegidos.

¿Qué expectativas tienes de esta segunda edición de ‘Fama a Bailar’?

Espero que se repita lo que hemos vivido con un nivel de profesores brutal y un nivel de concursantes, que incluso venían muy preparados con su propia academia con 20 años. Espero que nos vuelva a asombrar una generación de gente joven que vienen muy preparados y que han triunfado en otros países.

¿Cómo ha sido regresar a la televisión con dos programas después de una temporada apartada de la televisión?

Lo he vivido poco a poco. Primero con la temporada de ‘El puente’ en La Patagonia, después con ‘Fama a bailar’ y el segundo de ‘El puente’.

Ha sido progresivo y enriquecedor, pero, sobre todo, estimulante. Aunque pensaba que la televisión ya estaba bien para mí después de 25 años, la verdad es que volver me ha resucitado espiritualmente, y no en el sentido metafórico. Volver a sentirme viva, volver a estar con jóvenes, volver a trabajar ha sido brutal. Ojalá que toda la gente que esté en casa les vuelvan a llamar.

¿Te ves haciendo otro tipo de formatos en #0 como, por ejemplo, la comedia?

Es curioso porque yo empecé haciendo comedia. Cuando tenía 16/17 años, comencé con Alfonso Arús en un programa de TV3 que se llamaba ‘Força Barça’, haciendo sketches de humor. Siempre he querido llevarlo por ahí, pero tuve una faceta completamente más seria. Creo que es algo que ya no podré hacer jamás, pero me encantaría.

¿Y ficción?

Sí que he hecho series y película, pero siento más adrenalina con los programas, sobre todo cuando hay un directo. En las series es todo más lento y meditado. Si llega algún papel, lo valoraré, pero ahora mismo me siento muy cómoda con estos dos formatos.

En la presentación del FesTVal de la nueva temporada de comedia de Movistar +, había 20 hombre y solo 2 mujeres. ¿Cómo crees que ha avanzado esta situación?

Si hay una cadena que no es sospechosa de ser machista es Movistar, y te voy a dar una razón. La primera rueda de prensa de ‘Fama a bailar’ se pospuso unos días porque coincidía con la manifestación del día de la mujer. Con eso te digo todo sobre el tipo de cadena en el que estamos. ‘Fama a bailar’ está dirigido, realizado y producido por mujeres.

Lo que sí creo es que dentro de la comedia, desde siempre y no por Movistar, las mujeres han tenido un hueco más pequeño. Pero eso también se puede resolver y vamos a por ello. Tiene que ver con que nosotros, a la hora de escribir de ellas, también dejemos de hacerlo acerca de su físico, si nos gustan o no, si tienen niños o no y empecemos a hablar de su profesión como les pasa a ellos.

Cambiando de tema, ¿a qué talent te hubieras presentado de niña?

Sin duda, a ‘Fama a bailar’. Bailaba mucho lo que sería hoy en día el rap, un baile de tipo masculino. En mi época, me pusieron a hacer ballet y me echaron porque hacía judo con las niñas.

¿Sigues a la evolución de los concursantes de ‘Fama a bailar’?

Sí. Sigo a todos los concursantes a través de las redes sociales. Me está gustando mucho como se apoyan. El baile es un mundo muy individualista. Si quieres brillar, tienes que brillar tú y, en cambio, ellos se quieren y se apoyan mucho entre ellos. Estamos ante una generación de chicos que vienen a disfrutar de su talento, y no tanto a buscar esa parte de ego y vanidad. ¡Cómo se nota que ha cambiado el panorama!

¿Y sigues en contacto con algunos de los concursantes de la primera edición de ‘El puente’?

Sí. Me hice muy amiga de Víctor, el médico murciano. A David, ganador de la primera edición, también le sigo mucho por redes sociales y quedo con él cuando voy a Valencia.

Has trabajado por distintas cadenas a lo largo de tu cadena, ¿crees que hay distintas formas de hacer televisión?

Siendo sincera, para mí, Movistar + produce la televisión más internacional que se realiza en España. Me parece que es lo más vanguardista. Me identifico con su lenguaje.

Lo que está haciendo Movistar debería ser un referente para muchas cadenas que sean quedado obsoletas. No es por hacer la pelota. Lo digo porque me gusta consumir formatos de fuera de nuestras fronteras y ver cómo evolucionan. Es más, lo hacía antes de llegar aquí.

Has presentado muchos programas a lo largo de tu carrera. ‘El juego del Euromillón’, ‘Fort Boyard’… Si Movistar + te diese a elegir uno para rescatarlo y presentarlo, ¿Cuál sería?

Pues no lo sé. A veces pienso que el ‘Un, dos, tres’ por volverlo a ver en televisión con una versión renovada, pero es que con ‘Fama a bailar’ ya… De hecho, nunca lo habría imaginado. Cuando me lo dijeron, no me lo creí.