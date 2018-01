'El Yoyas' da su versión tras ser acusado de maltrato

Carlos Navarro, conocido como El Yoyas, ha hablado con la revista QMD! tras ser acusado de presuntas coacciones en el ámbito familiar, maltrato, amenazas y vejaciones injustas a su expareja, Fayna Bethencourt.

El exconcursante de Gran Hermano (GH), que ha sido obligado a abandonar Gran Canaria y ha pasado una noche en el calabozo, ha declarado que "lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona", y detalla que la denuncia le pilló por sorpresa ya que no llegaron a verse y lo único que intercambiaron fue unas palabras por teléfono: "No hubo ni un insulto, le dije lo que me parece: una decepción. Después, si ella me habla de alguien y yo le digo que a ese alguien me lo paso yo por ahí y le reviento la cabeza, ¿a quién he amenazado? ¿a mi mujer? No, a una tercera persona que es un tío y que según ella es más grande que yo", afirma. "Como he tenido los antecedentes que he tenido, no porque fuesesn reales, sino a nivel mediático, ella lo tiene ahí como para tenerme cogido", ha añadido.

En libertad provisional

El exconcursante, que se encuentra en libertad provisonal, ha expresado también la preocupación que siente por sus hijos después de que lleva tres meses sin verlos. "Ni siquiera me ha dejado ver a mis hijos, en concreto a mi hijo, que hoy era su cumpleaños"(refiriéndose al pasado día 10 de enero), concluye.

Por su parte, Fayna Bethencourt ha asegurado a la misma publicación que "Carlos ha hecho cosas muy malas". "He tenido que acudir a la ley. No lo hice antes porque no quería que se supiese que esto lleva ocurriendo desde hace años. Asegura que su ex "miente". Me vine a vivir a Gran Canaria el 26 de junio y Carlos ha venido a ver a los niños siempre que ha querido". "Él amenazó con agredir a mi actual pareja, a la que ni tan siquiera conoce". "Aunque no quiero contarlo, hubo mucho más. Es horrible, asqueroso, repugnante", concluye la también exconcursante de GH.