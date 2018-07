Elle Macpherson sale con el polémico médico antivacunas Andrew Wakefield

La supermodelo de los 90 Elle Macpherson ha sido fotografiada besándose con Andrew Wakefield, el exdoctor británico famoso por abanderar la causa antivacunas, motivo por el cual fue apartado de la Medicina en el Reino Unido. El cuerpo, como se conoce a la top, de 54 años, fue vista muy acaramelada con el polémico médico, de 61 años, en una establecimiento de comida orgánica de Glasser, en Miami, el pasado viernes (en la foto del tuit bajo estas líneas), tal como publica el Daily Mail en exclusiva.

'Living her best life: The 54-year-old appeared in good spirits as she filled up her basket with produce, with her new man in tow.' Elle McPherson is going out with anti-vaxxer ANDREW WAKEFIELD. https://t.co/nHZAmvydit