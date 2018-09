Elon Musk la lía al fumarse un porro durante una entrevista de radio

El fundador y máximo accionista de Tesla, el millonario Elon Musk, ha desencadenado una nueva polémica al aparecer fumando un porro y bebiendo whisky durante una entrevista radiofónica con el comediante Joea Rogan.

Elon Musk fumando maconha pela primeira vez pic.twitter.com/pFj0YwIQQo — richard (@richardao_) 7 de septiembre de 2018

El millonario, de 47 años, se dejó llevar en una entrevista de dos horas y media en que se habló de todo, desde la inteligencia artificial y su impacto en los seres humanos, hasta las polémicas en las redes sociales.

"No soy fumador habitual"

Musk le pegó una calada a un porro, que según el presentador era una mezcla de tabaco y marihuana legal en Californio, justo antes de decir que "casi nunca" fuma. "No soy un fumador habitual de marihuana. No noto ningún efecto. Y no encuentro que sea positivo para la productividad".

La acción ha desatado una tormenta en Twitter, donde no tardó en convertirse en tendencia.

Además, ese episodio se ha sumado al hecho de que Dave Morton, director financiero de Tesla, haya anunciado su retirada solo un mes después de acceder al cargo. Ambos hechos han provocado que las acciones de la empresa cayeran un 7,5 %.

Estabilidad mental

Tras el anuncio de la salida de Morton y la actuación de Musk, cuya estabilidad mental ha sido cuestionada en los últimos meses, las acciones del fabricante de automóviles eléctricos perdían hoy más de 20 dólares, un 7,5 %, media hora después de la apertura de los mercados.

La dimisión de Morton, que antes de llegar a Tesla era el director financiero del fabricante de unidades de almacenamiento informático Seagate, fue comunicada hoy a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos.